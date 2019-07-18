NASA: ‘Mars’a Gidebilmek İçin Ay’a Bir Yapı Kuruyoruz’

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay araştırmalarında çığır açma hedefiyle yürüttükleri yeni bir projenin ayrıntılarını açıkladı. Kurumun yöneticisi Jim Bridenstine’ın yaptığı açıklamaya göre, aya kurulacak kalıcı bir yapı aracılığıyla Mars’a ulaşılması kolaylaştırılacak.

NASA’nın bu yeni misyonun hazırlıklarıyla ilgili açıklaması, aya ilk insanın ayak bastığı Apollo misyonunun 50’inci yıldönümünün kutlandığı bu günlerde geldi. 17 Temmuz, Çarşamba günü senatörler önünde bir oturumda konuşan Bridenstine, “Uzun vadeli olarak bir yapı kuruyoruz; yani aya kalıcı olarak gidiyoruz ve oradan da Mars’a taşınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump’ın destek vererek hızlandırdığı projenin 2020 yılında ilk olarak roket gönderimiyle başlayıp daha sonra 2024 yılında da Ay’a astronot gönderilmesiyle devam edeceği belirtiliyor. Bu aynı zamanda Amerika’da 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk uzaya insan gönderme teşebbüsü olacak. Misyonun maliyetine Amazon’un genel müdürü Jeff Bezos ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk gibi dünyaca ünlü işadamlarının da destek vermesi bekleniyor.