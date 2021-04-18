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NASA Mars’ta İlk Defa Helikopter Uçurmaya Hazırlanıyor

18.04.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, kızıl gezegen Mars’ta ilk defa helikopter uçurmaya hazırlanıyor

NASA Mars’ta İlk Defa Helikopter Uçurmaya Hazırlanıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, kızıl gezegen Mars’ta ilk defa helikopter uçurmaya hazırlanıyor.

Eğer test başarılı olursa ilk defa bir başka gezegende helikopter uçmuş olacak.

Ingenuity adlı helikopter 1.8 kg ağırlığında ve Mars’a gezegene Şubat ayında inen Perseverance aracının içindeydi.

NASA, Ingenuity’nin 19 Nisan’da test edileceğini açıkladı.

Bununla birlikte NASA başarılı bir test olmayabileceğini de kabul ediyor ve bu durumda haftanın ilerleyen günlerinde bir kez daha test yapılacak.

NASA yetkilileri bunun basit bir iş olmadığını belirtiyorlar.

Perseverance uzay aracı Mars’ta Şubat ayından beri çalışmalarını yürütüyor. Araç, kızıl gezegenden örnekler topluyor.

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