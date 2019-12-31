Tamamlandı! 2020'de Mars yolcusu

NASA, önümüzdeki yıl yeni bir Mars görevi düzenlemeyi planlıyor. Kızıl gezegene yeni bir uzay aracı göndermeyi planlayan NASA, uzunca bir süredir bu konudaki çalışmalarını sürdürüyordu.

Webtekno'nun aktardığına göre, NASA tarafından geliştirilen ve Mars'ın derinliklerini keşfedecek olan yeni uzay aracı tamamlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı. NASA, bu uzay aracını ABD'nin Los Angeles şehri yakınlarındaki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda hazırlanan özel bir odada geliştirdi.

Geçtiğimiz hafta tamamlanmış haliyle ilk testlerini yapan araç, bu testlerden başarıyla geçmeyi başardı. Bu uzay aracı, önümüzdeki temmuz ayında Florida'da bulunan Cape Canaveral'den uzaya gönderilecek. Araç, yedi aylık bir yolculuğun ardından 2021 yılının şubat ayında, Mars'a ulaşmış olacak.

NASA'nın yeni uzay aracı, Mars'ta yaşam belirtileri aramak için geliştirildi. Bu bağlamda özel ekipmanları da bulunan araç, Mars yüzeyindeki jeolojik yapı ve kimyasal maddeler üzerinde çeşitli araştırmalar yapacak.

23 kamera, Mars'taki sesleri kaydedebilecek iki 'kulak' ve kimyasal analizler yapabilmek için geliştirilen lazerlere sahip olan araç, NASA'nın Mars'ı keşfetmek için geliştirdiği beşinci uzay aracı olarak karşımıza çıkıyor.