NASA'nın 23 milyon dolarlık uzay tuvaleti adresine ulaştı

23 milyon dolarlık uzay tuvaleti geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. NASA'nın söz konusu uzay tuvaletini Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotların denemesi için fırlatılacağı belirtilmişti. Nitekim, uzay tuvaleti Cygnus uzay aracı ile birlikte ISS'e doğru yol aldı. Cygnus, uzay tuvaleti ile birlikte aldığı yolu ise bugün tamamladı.

23 MİLYON DOLARLIK UZAY TUVALETİ ISS'E GELDİ

Cygnus uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı. Uzay aracı, ISS'ye robotik sistem ile bağlanmaya başladı. Uzay aracında uzay tuvaletinin yanı sıra yiyecek ve temel ihtiyaçlar başta olmak üzere bilimsel deneyler için ekipman, turp yetiştirme kabı ve ISS'in dış yüzeyinden görüntü alacak panoramik kamera da bulunuyor. NASA ise ISS'e bağlanma sürecine geçen Cygnus uzay aracının tüm anlarını sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlıyor.

UZAY TUVALETİ GELECEK İÇİN TEST EDİLECEK

Uzay tuvaletinin önemi ise en az değeri kadar büyük. Zira, NASA ISS'teki astronotların deneyeceği Evrensel Atık Yönetim Sistemi (UWMS) olarak da adlandırılan uzay tuvaletini gelecekteki Ay ve Mars görevlerinde kullanmayı düşünüyor. Test sürecinde ise tuvaletin bu görevler için uygun olup olmadığının üzerinde durulacak. Testler başarılı olursa uzay tuvaleti 2024 yılındaki Ay tuvaletinde kullanılabilecek.

