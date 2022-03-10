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NASA'nın çektiği görüntüler şaşkınlık yarattı! Ukrayna "karardı"

10.03.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı 15'inci gününde devam ederken, yeni uydu görüntüleri, Ukrayna'nın çoğunun karanlığa gömüldüğünü gösteriyor. NASA'nın 3 Şubat'ta ve 9 Mart'ta çektiği görüntüler, yayılan ışık miktarında net bir azalma olduğunu ortaya koyuyor.

NASA'nın çektiği görüntüler şaşkınlık yarattı! Ukrayna "karardı"

Herkes Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği şu günlerde gündem olan yeni uydu fotoğraflarını konuşuyor. Yeni uydu görüntüleri, işgalden bu yana Ukrayna'nın büyük bir kısmının uzun geceler boyunca karanlığa gömüldüğünü ortaya koyuyor.

UKRAYNA'DA IŞIK MİKTARI AZALDI

İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığına göre; NASA'nın paylaştığı görüntüler, Rusya'nın işgalinden öncesine denk gelen 3 Şubat'ta ve savaşın devam ettiği 9 Mart Çarşamba günü Ukrayna'da gece yayılan ışık miktarını karşılaştırıyor.

3 Şubat'ta çekilen ilk görüntü, ülkenin Kiev gibi şehirlerinde veya ülkenin en büyük ve en yoğun yollarında Rusya'nın işgalinden önce yayılan ışık miktarlarını gösteriyor.

Ukrayna-1

Bu tarihte diğerlerine kıyasla beyaz ışıkların birçoğu daha sönük görünüyor olsa da NASA bunu doğal bulut örtüsü olarak açıklıyor.

ÇARPICI GÖRÜNTÜ!

Ancak Çarşamba gününden bir görüntü, çok daha az ışığın olduğu mevcut durumu gösteriyor.

Ukrayna-2

Bu görüntüde Kiev'in merkezi başta olmak üzere tüm bölgenin neredeyse tamamen karanlığa gömüldüğü ve küçük ışık noktalarının artık sönmüş olduğu görünüyor.

Bu iki görüntü, Rusya'nın işgalinin etkisini tüm çıplaklığıyla yansıtıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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