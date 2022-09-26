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NASA'nın Dünya'yı kurtarma provası bu gece! Dinozorlarla aynı kaderi mi paylaşacağız, yoksa hayatta mı kalacağız?

26.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya'ya çarpacak bir asteroid, dinazor gibi yok olmamıza mı neden olacak, yoksa teknolojinin yardımıyla dinazorlarla aynı kaderi paylaşmayıp yaşamımızı sürdürmeye devam mı edeceğiz?... Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu sorunun yanıtını bu gece gerçekleştireceği bir Dünya'yı kurtarma provasıyla yanıtlamaya hazırlanıyor. DART isimli görev kapsamında, bir uzay aracı ilk kez bilerek bir asteroide çarptırılacak. İşte insanlık tarihi asıl şimdi değişecek!

NASA'nın Dünya'yı kurtarma provası bu gece! Dinozorlarla aynı kaderi mi paylaşacağız, yoksa hayatta mı kalacağız?

İnsanların asteroitlerin oluşturduğu tehdit hakkında çok fazla bilgisi bulunmuyor. Ancak asteroitler hakkında bilinmesi gereken bir şey varsa o da özellikle de Dünya'ya çarpma olasılığı olanların dinozorlarla aynı kaderi paylaşmamıza neden olabileceği. Fakat dinozorlarla aynı kaderi paylaşmamızı istemeyen Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyanın ilk “gezegen savunma testi görevi”ni bu gece yarısı başlatmaya hazırlanıyor. NASA, bu test görevinde bir asteroidin itme yöntemiyle yörüngesini değiştirecek.

İNSANLIK TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEK GÖREV

TRT Haber'in aktardığına göre NASA, DART görevini bu gece yarısı test edecek. Ajans bu görevde, Güneş Sistemimizdeki önemli bir cismin hareketini kasıtlı bir şekilde değiştirmeye çalışacak. Başka bir deyişle, bir asteroide çarpacak.

24 Kasım 2021'de fırlatılan DART'ın hedefi ise Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaklıkta, birbirinin etrafındaki yörüngede dönen bir çift asteroit.

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Çiftteki daha büyük asteroidin adı Didymos ve çapı 780 metre. Sadece 160 metre genişliğindeki daha küçük asteroidin adı ise Dimorphos olarak aktarılıyor. İkisi birbirinin yörüngesinden 1,18 kilometre uzaklıkta ve bir yörünge 12 saate yakın sürüyor.

DART'ın asteroite 15 bin mph (saatte yaklaşık 24 bin 140 km) hızla çarpması hedefleniyor.

Çarpışma, kamera ve teleskoplar tarafından izlenecek. Astreoitin yörünge değişimini gözlemlemek ise haftalar sürebilir.

DART başarılı olursa, gelecekte Dünya için tehlikeli asteroitlerin yönlerini saptırarak Dünya'yı asteroitlere karşı koruyabiliriz.

BÖYLE BİR CİSMİN ÇARPMASI TOPLU KAYIPLARA YOL AÇABİLİR

Çapı 25 metre kadar küçük bir asteroid, nüfuslu bir alan üzerinde atmosfere çarparsa hava patlamasından yaralanmalara neden olabilir. Ancak Güneş Sistemi'nde her 20 bin yılda bir Dünya'ya çarpan, yüzde 39'u Dimorphos büyüklüğünde 25 bin nesne olduğu tahmin ediliyor. Böyle bir nesne ise nüfuslu bir alana çarparsa toplu kayıplara neden olabilir.

NASA'NIN DART GÖREVİ NASIL İZLENİR?

Çarpma anının TSİ 02:14'te olması bekleniyor. NASA'nın web sitesi veya YouTube kanalı üzerinden canlı yayın ile veya Facebook ve Twitter'dan bu tarihi görevi takip edebilirsiniz.

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