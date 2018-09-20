NASA'nın 'gezegen avcısı'ndan fotoğraflar Dünya'ya ulaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeni nesil gezegen keşif uydusu TESS’ten bilim dünyasını heyecanlandıran bir haber geldi.

NASA'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk kare

1 / 36 TESS üzerinde bulunan 4 gelişmiş kamera sisteminin hepsi aynı anda mükemmel görüntüler yakalandı.

2 / 36 Transiting Exoplanet Survey Satellite'ın (TESS) dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor. Bu nedenle bilim dünyasında yeni teleskop "gezegen avcısı" ve "uzaylı avcısı" olarak da nitelendiriliyor.

3 / 36 ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan bilim insanları TESS'in kullanıma girmesi ile ilk 24 ayda 50 Dünya büyüklüğünde, uzaylı yaşama ev sahipliği yapabilecek gezegen keşfetmeyi umduklarını açıklamıştı.

4 / 36 Galaksimizde Dünya benzeri 200 milyar gezegen olduğuna dikkat çeken bilim insanları, yeterince bilgi birikimine ve teknolojiye sahip olduklarını ve TESS sayesinde söz konusu keşfin yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini belirtiyor.

5 / 36 Görevdeki ilk 2 yılında on binlerce yıldızı incelemesi planlanan TESS’in diğer görevleri arasında çeşitli gök cisimlerini incelemek, büyük kara delikleri ve yıldızları tanımlamaya katkı sağlamak da bulunuyor.

6 / 36 TESS Mayıs ayında SpaceX roketi ile uzaya gönderilmiş ve görevine başlamıştı.

7 / 36 NASA'nın yayınladığı birbirinden çarpıcı uzay fotoğrafları NASA'dan yapılan açıklamaya göre, fotoğraftaki parlak, donmuş kutup bölgeleri ile canlı, pas kırmızısı yüzey üzerindeki bulutlar, bir günü 24 saat 37 dakika olan Mars'ın dinamik mevsimleri olan bir gezegen olduğunu gösteriyor. Fotoğraftaki detaylar 32 - 48 kilometreye kadar küçültülebiliyor.

8 / 36 İşte NASA'nın Mars dışında uzaydan gönderdiği diğer sıradışı görüntüler.

9 / 36 Yengeç Bulutsusu(Crab Nebula)

10 / 36 Halka Bulutsusu (Ring Nebula)

11 / 36 Kedi Gözü Bulutsusu (Cat's Eye Nebula)

12 / 36 Sarmal Galaksi

13 / 36 Sarmal Galaksi

14 / 36 Kuzey Işığı

15 / 36 Karina takımyıldızı

16 / 36 Kırmızı Cüce Yıldızı

17 / 36 Satürn'ün doğal uyduları

18 / 36 Deniz Kulağı Bulutsusu (Lagoon Nebula)

19 / 36 Jupiter ve uydusu Ganymede

20 / 36 Jupiter'in uydusu Europa

21 / 36 Satürn kutup ışıkları

22 / 36 Venüs

23 / 36 Merkür

24 / 36 Yıldız oluşum bölgesi

25 / 36 Güneş patlaması ve yanındaki küçük gezegenimiz

26 / 36 Erboğa A takımyıldızı

27 / 36 Andromeda Galaksisi

28 / 36 Merkür yüzeyi (Kriterlerin şekli Mickey Mouse'u andırıyor)

29 / 36 Uzaydan dünyadaki kuzey ışıkları

30 / 36 Supernova kalıntısı

31 / 36 Mars'ta gündoğumu

32 / 36 Satürn

33 / 36 Jupiter

34 / 36 Kuğu Takımyıldızı

35 / 36 Sarmal galaksi