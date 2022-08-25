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NASA'nın gözü Ay'da! Yeni nesil mega roketini test uçuşu için fırlatacak

25.08.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni nesil mega roketiyle geçmişte Ay uçuşlarıyla yakaladığı şöhreti yeniden kazanmaya hazırlanıyor. NASA, gelecek hafta Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatacak.

NASA'nın gözü Ay'da! Yeni nesil mega roketini test uçuşu için fırlatacak

NBC News’in haberine göre, NASA, gelecek pazartesi Florida'da yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatacak.

6 HAFTALIK TEST UÇUŞU

Kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının, Cape Canaveral'da Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Ay'ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

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Uçuş, astronotları taşımaya hazır olup olmadığını anlamak için dünyanın en karmaşık ve güçlü roket gemisi olduğu düşünülen SLS-Orion uzay aracını, zorluk testinden geçirmeyi hedefliyor.

SLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor.

SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'den ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek uzun vadeli bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
uzay NASA Ay (Dünya'nın uydusu) artemis
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