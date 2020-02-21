NASA'nın Jüpiter kaşifi Juno'dan heyecan verici keşif!

NASA'nın Jüpiter uzay aracı 5 Temmuz 2016 tarihinde Jüpiter'e ulaşmıştı. Juno Jüpiter ile ilk karşılaşmasından bu yana gaz bulutlarıyla kaplı dev gezegeni titizlikle inceledi ve bu süre boyunca dünyaya Jüpiter hakkında birçok veri gönderdi. Fakat gönderdiği hiçbir veri, bugün gönderdikleri kadar heyecan verici olmamıştı.

JUNO JÜPİTER'DE SU BULDU

NASA'nın açıklamasına göre Juno, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter'de su buldu. Juno'nun bulduğu su, Jüpiter’in ekvator bölgesinde bulunuyor. Juno, incelemelerine devam ederken bu bölgedeki atmosferi oluşturan moleküllerin yüzde 25 oranında sudan oluştuğunu keşfetti. Juno'nun bulduğu suyun oranı her ne kadar az da olsa bu Juno'nun keşfinin önemini değiştirmiyor.

JUNO'NUN KEŞFİ BİLİM DÜNYASINI HEYECANLANDIRDI

Juno'nun Jüpiter'deki bu keşfi bilim dünyasında da geniş çaplı bir yankı uyandırdı. Zira, gezegen bilimciler uzun yıllardır dev gaz bulutlarından oluşan Jüpiter'in yapısı hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istiyordu. Gezegende su izine rastlanması gezegen bilimcilerin kafasını karıştıran sorularından birini daha cevaplayabilir.

