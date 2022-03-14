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NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity 21'inci uçuşunu yaptı! Hala yeni gibi

14.03.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Perseverance keşif aracı ile birlikte Mars'a gönderdiği helikopter "Ingenuity" 21'inci uçuşunu gerçekleştirdi. Ingenuity, 129 saniyelik uçuş sırasında 370 metre yol katetti.

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity 21'inci uçuşunu yaptı! Hala yeni gibi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a gönderdiği helikopter "Ingenuity" 21'inci uçuşunu gerçekleştirdi.

INGENUITY 129 SANİYE UÇTU

Space News sitesinde yer alan habere göre, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı 11 Mart’ta Ingenuity'nin gezegendeki 21'inci uçuşunu tamamladığını ve 129 saniyelik uçuş sırasında 370 metre yol katettiğini duyurdu.

KİLOMETRELERCE YOL KATETTİ

NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance'ın yol alacağı arazide ön incelemelerde bulunması için kullanılan mini helikopterin uzaya gönderildiği 2021'den bu yana 4,6 kilometreden fazla yol aldığı kaydedildi.

Mars helikopteri-1

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Ingenuity'nin, ön keşifleri ile Perseverance'a zaman kazandırdığını aktaran bilim insanları, helikopterin çalışmasından ciddi oranda verim aldıklarını ifade etti.

HENÜZ ARIZASI YOK

Öte yandan yaklaşık 1 yıldır uzayda faaliyet gösteren mini helikopterin henüz arıza çıkarmadığı ve yeni gibi olduğu bildirildi.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat'ta Mars'a inmişti. (AA)

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