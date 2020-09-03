NASA'nın OGO-1 uydusu Dünya'ya çakıldı!

Uzaya gönderilen araçlar belirli bir zaman sonra ömürlerini tamamlıyorlar. Daha önce bunun bir örneği Çin'e ait olan Tiangong-1 istasyonuydu. Fakat Tiangong-1'in hikayesi çok farklıydı. Kontrolden çıkan Tiangong-1, oldukça stresli günlerin ardından Dünya'ya düşmüştü. NASA'nın Orbiting Geophysics Observatory 1 (OGO-1) uzay aracı da Tiangong-1 ile aynı kaderi paylaştı ancak onun kadar stresli bir düşüş yaşamadı.

NASA UYDUSU OGO-1 DÜNYA'YA DÜŞTÜ

Orbiting Geophysics Observatorty 1 (OGO-1), space.com'un haberine göre, cumartesi günü Güney Pasifik üzerinden Dünya'ya çakıldı. Dünya'ya çakılmadan önce asteroid olduğu sanılan OGO-1, daha sonra ise ismini cismini belli etti ve onun bir NASA uydusu olduğu anlaşıldı. OGO-1 düşüşü sırasında ve sonrasında Dünya'da herhangi bir hasar oluşturmadı.

1971'DEN BERİ AKTİF DEĞİLDİ

OGO-1, 1964 yılında fırlatılmıştı ve 56 yıldır uzayda bulunuyordu. Fakat OGO-1 sadece 5 yıl aktif görev yapabildi. 1969 yılında bilim insanları, aracın daha fazla veri elde edemediği söyleyerek aracı bekleme moduna aldı. 1971 yılında ise OGO-1 tamamen devre dışı bırakıldı. Aradan geçen onca yılın ardından OGO-1 artık alev topuna dönüşerek tamamen yok oldu.

