HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. NASA'nın OGO-1 uydusu Dünya'ya çakıldı!

NASA'nın OGO-1 uydusu Dünya'ya çakıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay uydusu Orbiting Geophysics Observatory 1 (OGO-1) uzay aracı Dünya'ya düştü. Atmosferde yanan OGO-1, asteroide benzetilse de gerçek sonradan anlaşıldı.

NASA'nın OGO-1 uydusu Dünya'ya çakıldı!

Uzaya gönderilen araçlar belirli bir zaman sonra ömürlerini tamamlıyorlar. Daha önce bunun bir örneği Çin'e ait olan Tiangong-1 istasyonuydu. Fakat Tiangong-1'in hikayesi çok farklıydı. Kontrolden çıkan Tiangong-1, oldukça stresli günlerin ardından Dünya'ya düşmüştü. NASA'nın Orbiting Geophysics Observatory 1 (OGO-1) uzay aracı da Tiangong-1 ile aynı kaderi paylaştı ancak onun kadar stresli bir düşüş yaşamadı.

NASA UYDUSU OGO-1 DÜNYA'YA DÜŞTÜ

Orbiting Geophysics Observatorty 1 (OGO-1), space.com'un haberine göre, cumartesi günü Güney Pasifik üzerinden Dünya'ya çakıldı. Dünya'ya çakılmadan önce asteroid olduğu sanılan OGO-1, daha sonra ise ismini cismini belli etti ve onun bir NASA uydusu olduğu anlaşıldı. OGO-1 düşüşü sırasında ve sonrasında Dünya'da herhangi bir hasar oluşturmadı.

OGO-1

1971'DEN BERİ AKTİF DEĞİLDİ

OGO-1, 1964 yılında fırlatılmıştı ve 56 yıldır uzayda bulunuyordu. Fakat OGO-1 sadece 5 yıl aktif görev yapabildi. 1969 yılında bilim insanları, aracın daha fazla veri elde edemediği söyleyerek aracı bekleme moduna aldı. 1971 yılında ise OGO-1 tamamen devre dışı bırakıldı. Aradan geçen onca yılın ardından OGO-1 artık alev topuna dönüşerek tamamen yok oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Çok keyifli bir yaz geçmedi' 'Çok keyifli bir yaz geçmedi'
İndirimli fiyatlar geliyor!İndirimli fiyatlar geliyor!
Hangi okullarda virüs tespit edildi? Hangi okullarda virüs tespit edildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı
Yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
İlginizi Çekebilir
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple müjdeyi verdi: iOS 14 ile promosyon kodları geliyor!
İndirimli fiyatlar geliyor!
Bugüne kadar üretilmiş en teknolojik Mercedes: Mercedes S Serisi 2021
Mercedes S Serisi 2021 tanıtıldı!
Intel dizüstü bilgisayarlar için 11.nesil Intel işlemcilerini tanıttı! İşte özellikleri
Intel yeni nesil bilgisayarlara güç verecek işlemcisini tanıttı!
Hearthstone'da kısa sürede yıldızlaşmak için bilmeniz gereken ipuçları
Hearthstone'da kısa sürede yıldızlaşmak için bilmeniz gereken ipuçları
Bu korku temalı oyunlara bayılacaksınız! Oynayan herkes çok seviyor...
Bu korku temalı oyunlara bayılacaksınız! Oynayan herkes çok seviyor...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.