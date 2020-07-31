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  4. NASA'nın 'Salda Gölü' açıklaması sonrası Vali Arslantaş'tan çağrı

NASA'nın 'Salda Gölü' açıklaması sonrası Vali Arslantaş'tan çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 18:46 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları Salda Gölü'nü görmeye davet etti. Vali Arslantaş, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile Burdur'daki Salda Gölü'nün benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından Salda Gölü fotoğrafları ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

NASA'nın 'Salda Gölü' açıklaması sonrası Vali Arslantaş'tan çağrı

Vali Arslantaş, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile Burdur'daki Salda Gölü'nün benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından Salda Gölü fotoğrafları ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Vali Arslantaş paylaşımda, "Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Mars’a gidemiyor, ama siz çıkın çıkın Salda gölümüze gelin" dedi.


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