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NASA'nın Van Gölü fotoğrafı finale kaldı!

07.04.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) düzenlemiş olduğu “Dünya Turnuvası” adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalma başarısı elde etti.

NASA'nın Van Gölü fotoğrafı finale kaldı!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, birçok fotoğrafı eleyen Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli finaldeki yerini aldı. Yarı finalinde Castellanus bulut kulesine karşı oyların yüzde 94'ünü alarak finale yükselme başarısı gösteren Van Gölü fotoğrafı, final için de iddiasını sürdürüyor.

İŞTE VAN GÖLÜ'NÜN FİNALDEKİ RAKİBİ

Yarışmanın final bölümünde birlik kategorisindeki uzun pozlama tekniğiyle çekilen “Hareket halindeki yıldızlar” fotoğrafıyla yarışacak olan Van Gölü fotoğrafı, final için bir hayli iddialı görünüyor. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafla ilgili ayrıca Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de veriliyor.

SON TUR OYLAMASI 12 NİSAN'DA

8 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 favori fotoğrafla başlayan yarışmanın finaline kalan Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğraf ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğrafın yarışacağı yarışmanın finaldeki son tur oylaması 12 Nisan'da sona ermiş olacak.

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Öte yandan; yarışma için NASA'nın resmi sitesi https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth üzerinden oy kullanılabiliyor.

(İHA)


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