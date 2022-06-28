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  4. NASA o görüntüleri paylaştı! Ay'a çarpan roket dev krater oluşturdu

NASA o görüntüleri paylaştı! Ay'a çarpan roket dev krater oluşturdu

28.06.2022 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 4 Mart'ta bir roketin Ay'a çarpması sonucu oluşan dev krater görüntüsünü yayımladı. Ay'ın uzak tarafında bulunan kraterin 28 metre çapında olduğu belirtildi. Çarpan roketin ne olduğu ise belirsizliğini koruyor.

NASA o görüntüleri paylaştı! Ay'a çarpan roket dev krater oluşturdu

NASA'nın robotik uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) tarafından 25 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde, roketin Ay'a çarpması sonucu dev krater oluştuğu gözlendi.

AY'A ÇARPAN CİSİM 4 TON AĞIRLIĞINDA

Kraterin, Ay'ın uzak tarafında, batı bölgesindeki Hertzsprung kraterinin yakınında ve yaklaşık 28 metre çapında olduğu bilgisi paylaşıldı. Bilim insanları, söz konusu dev kraterin doğu ve batı olarak 2'ye ayrıldığını ifade ederken, NASA, Ay'a çarpan roketin halen belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

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Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Mark Robinson, Ay'a çarpan cismin yaklaşık 4 ton ağırlığında olduğunu ve çarpmadan önce saatte 9 bin 173 kilometre hızla ilerlediğini kaydetti. Robinson, çift krater gözlenmesine ilişkin, roketin iki ucunda büyük kütleler olabileceği değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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