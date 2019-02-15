NASA Opportunity'nin Misyonuna Son Verdi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'ya ait gezici robot Opportunity, Mars yüzeyine 2004'te yalnızca 90 günlük bir keşif misyonu için gönderilmişti. NASA, 14 yılı aşkın Mars'ın yüzeyini dolaşan ve Kızıl Gezegen hakkında Dünya'ya paha biçilmez veriler gönderen Opportunity'nin misyonuna son verdi.

NASA'da hiç kimse, yalnızca 90 günlük görev için 2004'te uzaya fırlatılan gezici araç Opportunity'nin, Mars yüzeyini on yıldan daha uzun süre boyunca arşınlayacağını düşünmüyordu.

John Callas, ”Bu 90 günlük bir misyondu. Bir kilometre yol kat edebilme kapasitesine sahip bir araçla üç aylık keşif süremiz olduğu için çok heyecanlıydık. Ancak 14 buçuk yıl sonra ve 45 kilometre mesafeyle olağanüstü işler başardık. Kızıl Gezegen'le ilgili bildiklerimizin kapsamını çok genişlettik,” diyor.

Opportunity'nin keşfettiği bu mavi hematit küreler, Mars yüzeyinde bir zamanlar sıvı halde su olduğunun kanıtı.

Oppurtunity, Mars yüzeyindeki dev fırtınaya yakalanmasa belki bir on dört yıl daha misyona devam edecekti.