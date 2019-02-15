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NASA Opportunity'nin Misyonuna Son Verdi

15.02.2019 22:10 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'ya ait gezici robot Opportunity, Mars yüzeyine 2004'te yalnızca 90 günlük bir keşif misyonu için gönderilmişti. NASA, 14 yılı aşkın Mars'ın yüzeyini dolaşan ve Kızıl Gezegen hakkında Dünya'ya paha biçilmez veriler gönderen Opportunity'nin misyonuna son verdi

NASA Opportunity'nin Misyonuna Son Verdi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'ya ait gezici robot Opportunity, Mars yüzeyine 2004'te yalnızca 90 günlük bir keşif misyonu için gönderilmişti. NASA, 14 yılı aşkın Mars'ın yüzeyini dolaşan ve Kızıl Gezegen hakkında Dünya'ya paha biçilmez veriler gönderen Opportunity'nin misyonuna son verdi.

NASA'da hiç kimse, yalnızca 90 günlük görev için 2004'te uzaya fırlatılan gezici araç Opportunity'nin, Mars yüzeyini on yıldan daha uzun süre boyunca arşınlayacağını düşünmüyordu.

John Callas, ”Bu 90 günlük bir misyondu. Bir kilometre yol kat edebilme kapasitesine sahip bir araçla üç aylık keşif süremiz olduğu için çok heyecanlıydık. Ancak 14 buçuk yıl sonra ve 45 kilometre mesafeyle olağanüstü işler başardık. Kızıl Gezegen'le ilgili bildiklerimizin kapsamını çok genişlettik,” diyor.

Opportunity'nin keşfettiği bu mavi hematit küreler, Mars yüzeyinde bir zamanlar sıvı halde su olduğunun kanıtı.

Oppurtunity, Mars yüzeyindeki dev fırtınaya yakalanmasa belki bir on dört yıl daha misyona devam edecekti.

Callas, ”Haziran ayında Mars yüzeyinin tümünde tarihi büyüklükte bir toz fırtınası meydana geldi. Gökyüzü karardığı için Opportunity, güneşten ihtiyacı olan enerjiyi alamadı ve durdu. Son sekiz aydır gezici aracımızı yeniden canlandırmak ve bir sinyal almak için canla başla çalıştık,” diyor.

NASA, Mars yüzeyinde geçen 14 yıldan ve kat edilen 45 kilometre mesafeden sonra sinyal gelmeyince Opportunity'nin misyonunu bitirmeye karar verdi.

Thomas Zurbuchen, ”Derin minnet ve şükranlarımla Opportunity'nin misyonunu tamamladığını duyuruyorum. Mars gezici keşif misyonu sona ermiştir. Burada ekibimizle beraberim, duygu dolu anlar yaşadığımızı belirtmem gerekiyor,” şeklinde konuşuyor.

Opportunity, misyonunu tamamlamış olsa da hafızalardan silinmeyecek. Belki gelecekte insanoğlu Mars'a ayak basmayı başarırsa neredeyse 15 yıl boyunca insanlığa hizmet eden Opportunity'yi de bulacak.

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