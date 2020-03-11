HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NASA paylaştı, görüntüler büyüledi!

NASA paylaştı, görüntüler büyüledi!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2020 15:14 | Son Güncelleme

NASA’nın dün paylaştığı görüntüye bakanlar, onu bir sanat eseri sanabilir. Ancak görüntü çok gerçek ve fotoğrafçı Roman Ponča tarafından geçen yıl Şili’de yakalandı.

NASA paylaştı, görüntüler büyüledi!

NASA söz konusu fotoğrafı 9 Mart’ta “Günün Astronomi fotoğrafı” seçti. Fotoğraf, Uzay ajansının internet sitesinde şu ifadelerle paylaşıldı:

Zemini Samanyolu’na bağlayan bu ışık bandı da nedir? Zodyak ışığı: İç Güneş Sistemi’nde, Güneş’in etrafında dönen bir toz akışı.

Ajansın açıklamasına göre Zodyak ışığı, Güneş’in doğumundan hemen önce ve hemen sonra rahatlıkla görülebiliyor:

Zodyak tozunun kökeni hala araştırma konusu. Ancak asteroit çarpışmalarından ve kuyruklu yıldızların kuyruklarından kaynaklandığı varsayılıyor.

Samanyolu Galaksisi’nin bir bant gibi kavislendiği fotoğrafın sol üst köşesinde de bir uydu galaksi olan Büyük Macellan Bulutu görülüyor.

NASA’ya göre fotoğraf, geçen temmuz ayında La Serena yakınlarında yakalanan 30'dan fazla pozun birleşiminden oluşuyor.

Mirror’ın aktardığına göre Samanyolu daha önce de Günün Astronomi Fotoğrafı seçilmişti.

Uzay ajansı ocak ayında da Yellowstone Milli Parkı üzerinde parlayan Samanyolu’nun fotoğrafını paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Samanyolu o buharlaşan gölden çıkmıyor. Yaklaşık 10 metre genişliğindeki canlı mavi su havuzu, Silex Spring olarak biliniyor ve Wyoming, ABD'de Yellowstone Milli Parkı'nda yer alıyor.

NASA’nın 10 Mart için seçtiği Günün Astronomi Fotoğrafı ise yaklaşık 2 bin 700 ışık yılı uzaklıktan geliyor.

Uzay ajansına göre bölge, yeni doğan yıldızlardan gelen ışıkla hararetlenen kırmızımsı emisyon bulutsularını, karanlık yıldızlararası toz bulutlarıyla karıştırıyor:

Dağılımları göz önüne alındığında, NGC 2264'ün yıldızları Noel Ağacı yıldız kümesi olarak da bilinir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısıHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısı
İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 354’e çıktıİran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 354’e çıktı
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Anahtar Kelimeler:
NASA Samanyolu Şili roman ponca

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Acun kötü haberi veremedi! Üzen anlar

Acun kötü haberi veremedi! Üzen anlar

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

Türkiye'deki koronavirüs vakası İstanbul'da mı?

Türkiye'deki koronavirüs vakası İstanbul'da mı?

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Suudi kraliyet ailesi mensuplarına tutuklama

Suudi kraliyet ailesi mensuplarına tutuklama

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Diğer Haberler
Dinozorlar zamanında bir yıl 372 günmüş

Dinozorlar zamanında bir yıl 372 günmüş

Herkes havaların ısınmasını bekliyordu ancak...

Herkes havaların ısınmasını bekliyordu ancak...

İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 354’e çıktı

İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 354’e çıktı

Görüntüler olay yarattı! Metroda elini ağzına sokup..

Görüntüler infial yarattı! Elini ağzına sokup..

İran açıkladı: Koronavirüs ilacını bulduk

İran açıkladı: Koronavirüs ilacını bulduk

Koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında şimdiye kadar cevaplanmış sorular

Koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında neler biliyoruz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.