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  4. NASA paylaştı! İşte Kızıl Gezegen Mars'ın göz alıcı fotoğrafları

NASA paylaştı! İşte Kızıl Gezegen Mars'ın göz alıcı fotoğrafları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.08.2020 11:34 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ı gözlemleyen Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) uzay aracından yeni fotoğraflar paylaştı. Mars'ın MRO aracılığıyla çekilen yeni fotoğrafları Kızıl Gezegen'e olan hayranlığınızı arttıracak cinsten.

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) 2006'dan beri hala birçok yönünü bilemediğimiz Kızıl Gezegen Mars'ı gözlemliyor. 14 yıl boyunca Dünya'ya Mars'a dair tüm bildiklerini ve gördüklerini aktaran MRO, takvimlerin 12 Ağustos'u göstermesiyle birlikte yıldönümünü kutladı. NASA da onun yıldönümü şerefine çok özel bir paylaşım yaptı.

NASA resmi sitesi üzerinden MRO'nun çektiği yeni Mars fotoğrafları yayınlandı. Fakat bu fotoğraflara sadece birer fotoğraf demek biraz anlamsız olur. Gerçek bir sanat eseri gibi duran fotoğrafların arkasında ise farklı hikayeler var.

MRO'dan eşsiz Mars fotoğrafları!

Örneğin bu fotoğrafta Mars'ta gerçekleşen bir kasırga bulunuyor. Kasırganın gölgesinin uzunluğu ise dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa kadar.
Bu fotoğraf ise oldukça özel. Zira, bu fotoğraf ile MRO, Mars'ta gerçekleşen bir çığı kaydetmeyi başarmış.
Mars'ın atmosferi Dünya'nın atmosferine hiç benzemiyor. Kızıl Gezegen'in atmosferi oldukça ince. Bu yüzden büyük meteorlar Mars yüzeyine ulaşıp kraterler oluşturabiliyor. Fotoğrafta yer alan da meteor çarpması sonucu oluşan bir Mars krateri.
MRO'nun çektiği bu fotoğrafta Mars yüzeyindeki kumlar ve kum dalgaları yer alıyor. Tıpkı Dünya'daki bir çölden çekilmiş gibi duran fotoğraf aslında bize bir şey söylüyor; O da Mars'ın yüzeyindeki kumların da rüzgarlarla birlikte hareket ettiği.
MRO sadece Mars'ı gözlemlemedi. Dünya'nın ve Ay'ın da fotoğrafını çekmeyi başardı. Hem de ikinci kez.
Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos.
MRO NASA'nın Mars'a giden uzay araçlarını da görüntüledi.
Mars'ın tekrarlayan eğim çizgileri de yine MRO tarafından yakalandı. Bu çizgiler, yılın yaklaşık aynı zamanlarında aynı yerlerde görülüyor. Çizgilerin tuzlu sudan kaynaklandığı düşünülse de yokuş aşağı kayan kum olduğu konusunda bilim insanları hemfikir.
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