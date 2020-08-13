NASA paylaştı! İşte Kızıl Gezegen Mars'ın göz alıcı fotoğrafları

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) 2006'dan beri hala birçok yönünü bilemediğimiz Kızıl Gezegen Mars'ı gözlemliyor. 14 yıl boyunca Dünya'ya Mars'a dair tüm bildiklerini ve gördüklerini aktaran MRO, takvimlerin 12 Ağustos'u göstermesiyle birlikte yıldönümünü kutladı. NASA da onun yıldönümü şerefine çok özel bir paylaşım yaptı.

NASA resmi sitesi üzerinden MRO'nun çektiği yeni Mars fotoğrafları yayınlandı. Fakat bu fotoğraflara sadece birer fotoğraf demek biraz anlamsız olur. Gerçek bir sanat eseri gibi duran fotoğrafların arkasında ise farklı hikayeler var.