NASA paylaştı! Tüm teoriler sonlandı

İşte 50 senedir dillendirilen teoriyi son bulduracak o fotoğraflar...

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Ay görevine ait 10 bin fotoğraf paylaştı.

NASA, neredeyse 50 senedir dillendirilen “ABD Ay’a ayak basmadı” komplo teorisini susturacak bir paylaşımda bulundu.

NASA, Ay’a ayak basılan tarihi uçuş Apollo 11’e ait 10 binden fazla fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı.

16 Temmuz 1969'da Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı Apollo 11'de astronot Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins bulunuyordu.

Apollo 11'in 20 Temmuz'da Ay'ın yörüngesine girmesinin ardından astronot Neil Armstrong, Ay'a ayak basan ilk insan oldu.

Apollo 11 misyonu komutanı Amstrong'u, yaklaşık 20 dakika sonra astronot Aldrin izledi ve böylelikle Ay'a ayak basan ikinci kişi oldu.

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İşte NASA tarafından paylaşılan o karelerden en dikkat çekenleri...