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NASA paylaştı! Tüm teoriler sonlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 08:46 | Son Güncelleme

NASA, yıllardır devam eden 'ABD Ay'a ayak basmadı' teorisini çürütmek için bazı fotoğraflar paylaştı.

İşte 50 senedir dillendirilen teoriyi son bulduracak o fotoğraflar...

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Ay görevine ait 10 bin fotoğraf paylaştı.
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NASA, neredeyse 50 senedir dillendirilen “ABD Ay’a ayak basmadı” komplo teorisini susturacak bir paylaşımda bulundu.
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NASA, Ay’a ayak basılan tarihi uçuş Apollo 11’e ait 10 binden fazla fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı.
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16 Temmuz 1969'da Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı Apollo 11'de astronot Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins bulunuyordu.
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Apollo 11'in 20 Temmuz'da Ay'ın yörüngesine girmesinin ardından astronot Neil Armstrong, Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
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Apollo 11 misyonu komutanı Amstrong'u, yaklaşık 20 dakika sonra astronot Aldrin izledi ve böylelikle Ay'a ayak basan ikinci kişi oldu.
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İşte NASA tarafından paylaşılan o karelerden en dikkat çekenleri...
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NASA Ay

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