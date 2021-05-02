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  4. NASA paylaştı! Uçuşunu 117 saniyede tamamladı

NASA paylaştı! Uçuşunu 117 saniyede tamamladı

02.05.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderilen mini helikopter Ingenuity, 4’üncü uçuşunu 117 saniyede tamamladı.

NASA paylaştı! Uçuşunu 117 saniyede tamamladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity'yi (Maharet) bugün 4'üncü uçuşunu da başarılı şekilde tamamladı. NASA yetkilileri helikopterin son uçuşunda saatte 13 kilometre hızla 266 metrelik mesafe yol katettiğini açıkladı. Ayrıca yetkililer gezintinin 117 saniye sürdüğünü ve gezinti sırasında Mars'ta keşif görevlisi olarak hizmet edebilme yeteneğini gösterdiğini belirtti.

Ingenuity, 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne inen Perseverance adlı uzay aracıyla Mars'a taşınmıştı.

Kaynak: DHA


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