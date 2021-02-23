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NASA Perseverance'in Mars'a iniş anını yayınladı

23.02.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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NASA, Mars keşif aracı Perseverance'in gezegene iniş anını ve Mars'ta kaydedilen ilk sesleri yayınladı.

Nasa yetkilileri görüntüleri, "İnanılmaz" sözleriyle değerlendirdi.Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Mars’ta keşif yapmak üzere gönderilen Perseverance'ın Kızıl Gezegen’e iniş anının görüntülerini yayınladı. NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Perseverance'ın paraşütle Mars'a giderek yaklaştığı ve iniş yaptığı anlar görülüyor.

Görüntülerin yer aldığı diğer paylaşımda, "Mars'a iniş bir gerilim, drama ve gürültü dalgasıdır. Sonra, toz temizlendiğinde: huzur ve ihtişam" ifadelerine yer verildi.

NASA Jet İtki Laboratuvarı Direktörü Michael Watkins, "Bunlar gerçekten inanılmaz videolar" dedi. "Bu, Mars'a iniş gibi bir olayı ilk kez bu şekilde görüntüleyebiliyoruz" diye konuştu.

İlk ses kayıtları

NASA'nın sosyal medya hesabında Mars'tan gelen ilk sesler de yayınlandı. Paylaşımda, "Artık Mars'ı gördüğünüze göre, duyun. Birkaç kulaklık alın ve mikrofonlarımdan birinin yakaladığı ilk sesleri dinleyin" ifadelerine yer verildi.

NASA'nın uzay aracı Perseverance (Azim), yedi aylık bir yolculuğun ardından geçen hafta "Mars 2020" misyonu kapsamında 20 kamera ve mini helikopteriyle Kızıl Gezegen Mars’a iniş yapmıştı. Perseverance, Dünya ile uzaklığı Güneş etrafındaki yörüngesine göre 55 milyon ile 400 milyon kilometre arasında değişen Kızıl Gezegen’de yaşamın izlerini arayacak.

Uzay aracının indiği 45 kilometre çapındaki Jezero Krateri, Mars'ın kuzey yarımküresinde yer alıyor. Bilim insanları yaklaşık 3,5 milyar yıl önce bir nehrin bu kraterdeki göle aktığını varsayıyor. NASA mensubu Ken Farley'e göre, o zamanlar Mars'ın güçlü bir atmosferi vardı, yüzeyinde göller ve nehirler bulunuyordu ve bugün Dünya'da bildiğimiz organizmaların gelişebileceği yaşanabilir habitatlara sahipti.

Mars, bu koşulların var olduğu bilinen tek gezegen.

AFP,DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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