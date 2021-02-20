HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. NASA Perseverance'ten gelen yakın çekim fotoğrafları yayınladı

NASA Perseverance'ten gelen yakın çekim fotoğrafları yayınladı

20.02.2021 11:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
NASA Perseverance'ten gelen yakın çekim fotoğrafları yayınladı

NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ten gelen yakın çekim Mars fotoğraflarını yayınladı.

Fotoğraflar arasında Mars'ın yüzeyinin net şekilde göründüğü bir kare de yer alıyor.Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) yedi aylık bir yolculuğun ardından cuma günü gezegene varan Mars keşif aracı Perseverance'ten gelen yeni fotoğrafları yayınladı. Keşif aracının gezegene inmesinden yaklaşık 24 saat sonra yayınlanan fotoğraflar arasında Perseverance'in Mars'a inmeden hemen önceki anın ve gezegenin yüzeyinin net şekilde göründüğü kareler de yer alıyor.

NASA yetkilileri, söz konusu fotoğrafları "Bu, daha önce görmediğimiz bir şey" sözleriyle değerlendirdi.

NASA'nın uzay aracı Perseverance (Azim), cuma günü "Mars 2020" misyonu kapsamında 20 kamera ve mini helikopteriyle Kızıl Gezegen Mars’a iniş yapmıştı. Perseverance, Dünya ile uzaklığı Güneş etrafındaki yörüngesine göre 55 milyon ile 400 milyon kilometre arasında değişen Kızıl Gezegen’de yaşamın izlerini arayacak.

Uzay aracının indiği 45 kilometre çapındaki Jezero Krateri, Mars'ın kuzey yarımküresinde yer alıyor. Bilim insanları yaklaşık 3,5 milyar yıl önce bir nehrin bu kraterdeki göle aktığını varsayıyor. NASA mensubu Ken Farley'e göre, o zamanlar Mars'ın güçlü bir atmosferi vardı, yüzeyinde göller ve nehirler bulunuyordu ve bugün Dünya'da bildiğimiz organizmaların gelişebileceği yaşanabilir habitatlara sahipti.

Mars, bu koşulların var olduğu bilinen tek gezegen.

Reuters,DW/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Binanın önünden kucaklayıp götürdülerBinanın önünden kucaklayıp götürdüler
Kandaki WBC değeri Nedir? WBC değeri ne olması gerekir?Kandaki WBC değeri Nedir? WBC değeri ne olması gerekir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den tedirgin eden açıklama

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den tedirgin eden açıklama

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Ünlü fenomenin klibi rekor kırdı! Şehitlerimiz de anıldı

Ünlü fenomenin klibi rekor kırdı! Şehitlerimiz de anıldı

İzmir'de vahşet! Kayıp olarak aranan genç kızın cansız bedeni bulundu

İzmir'de vahşet! Kayıp olarak aranan genç kızın cansız bedeni bulundu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı

NASA paylaştı: Mars'tan yeni fotoğraflar

NASA paylaştı: Mars'tan yeni fotoğraflar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

Diğer Haberler

Maden ocağındaki kazada hayatını kaybeden kuzenlerin son görüntüleri ortaya çıktı

Feci şekilde can vermişlerdi! Son görüntüleri ortaya çıktı

Şaşkına çeviren görüntü! Kardan kadını kucaklayıp götürdüler

Binanın önünden kucaklayıp götürdüler

İzmir'de bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

İzmir'de bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

Malatya’da kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti

Malatya’da kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti

Gülümser Bulut cinayetinde yeğene müebbet hapis

Gülümser Bulut cinayetinde mahkemeden flaş karar

Vuruldu, durumunu soran yakınına, 'Bir şey yok ya, ayağıma bir mermi yedim' dedi

Vurulan kişiden durumunu soranlara şaşırtan yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.