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NASA, "rekor kırıldı" dedi! Hubble Uzay Teleskobu, Earendel'i görüntüledi: Bugüne kadarki en uzak yıldız keşfi!

31.03.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hubble Uzay Teleskobu, "sabah yıldızı" veya "yükselen ışık" anlamında "Earendel" olarak isimlendirilen 28 milyar ışık yılı mesafedeki bir yıldızı görüntüleyerek herkesi heyecanlandırdı. Hubble'ın "bugüne kadarki en uzak yıldız keşfini" gerçekleştirdiği açıklandı. NASA ise "rekor kırıldı" dedi.

NASA, "rekor kırıldı" dedi! Hubble Uzay Teleskobu, Earendel'i görüntüledi: Bugüne kadarki en uzak yıldız keşfi!

Hubble Uzay Teleskobu, 28 milyar ışık yılı mesafedeki yıldızı görüntüledi. Nature dergisinde yayımlanan makalede, 1990'dan beri uzay araştırmalarında kullanılan Hubble'ın 28 milyar ışık yılı mesafede görüntülemeyi başardığı yıldızın bugüne kadar "keşfedilen en uzak yıldız" olduğu tespiti paylaşıldı.

Makalenin yazarları, bir anlığına görüntülenebilen yıldızın güneşten "50 ila 500 kat daha büyük ve milyonlarca kat daha parlak" olabileceği öngörüsünde bulundu.

NASA, haberi "Rekor kırıldı" diyerek paylaştı.

NASA rekor

"EARENDEL" İSMİNİ TAKTILAR

Gökbilimciler, "sabah yıldızı" veya "yükselen ışık" anlamında "Earendel" diye isimlendirdikleri yıldızın görüntüsünün dünyaya ulaşmasının yaklaşık 13 milyar yıl sürdüğünü ve bu keşfin evrenin ilk yıllarını araştırmalarına yardımcı olabileceğini belirtti.

hubble_earendel_annotated

Araştırma ekibi, Earendel'in iki yıldız değil de gerçekten tek bir yıldız olduğundan emin olmak için Hubble'dan sonra geliştirilen ve çok daha net görüntü elde edebilen James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanacakları bilgisini paylaştı.

James Webb Uzay Teleskobu'yla ilk yıldızların ışığı görülebilecek mi?James Webb Uzay Teleskobu'yla ilk yıldızların ışığı görülebilecek mi?

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor. (AA)

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