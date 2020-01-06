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  4. NASA, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi

NASA, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.01.2020 22:27 | Son Güncelleme

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Kızılötesi Gökbilimi için Stratosfer Gözlemevi (SOFIA) Teleskobu, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi.

NASA, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi

NASA'nın internet sitesindeki habere göre SOFIA, Dünya'ya 600 ışık yılı uzaklıktaki galaksi merkezini temmuzda Güney Yarım Küre'den kızılötesi kamerayla kayda aldı.

Bir Boeing 737 uçağı üzerinde, atmosferde yüksek irtifada hareket ederek uzay gözlemleri yapan SOFIA'nın kaydettiği yüksek çözünürlüklü galaksi panoraması NASA'nın internet sitesinde yayımlandı.

Orta ve uzak kızılötesi dalga boylarında yaptığı gözlemlerle diğer teleskopların göremediği sıcak gaz ve toz yapılarını görüntüleyebilen SOFIA'nın galaksi panoraması, Samanyolu'ndaki yıldız oluşumunun anlaşılması için araştırmacılara önemli ipuçları sunuyor.

Görüntüde, Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara deliğin halkası, kırmızı renkteki gaz ve toz bulutlarının oluşturduğu sıcak bölgelerin ardında beyaz bir benek şeklinde seçilebiliyor.

Panoramada, Samanyolu'nda yıldızların en yoğun bulunduğu Arches (Yaylar) ve Güneş'ten bir milyon kat daha parlak yıldızları barındıran Quintuplet (Beşiz) yıldız kümeleri de görülebiliyor.

KARA DELİK VE YILDIZ OLUŞUMU

NASA uzmanları, görüntülerde Samanyolu Galaksisi'nin merkezinin yıldız oluşumunun en yoğun olduğu bölge olmasına karşın; bu bölgede dev kütleli yıldızların diğer bölgelere göre 10 kat daha az bulunduğuna, bunun yıldız oluşturucu toz ve gazların galaksinin merkezindeki kara deliğin içine çekilerek yok olmasından kaynaklanabileceğine dikkati çekti.

Öte yandan görüntünün, kimi teorilere göre ömrünü tükettiği düşünülen galaksinin merkezindeki kara deliğin etrafındaki benek oluşumu, kara deliğin hala galaktik malzemeyi kendine çekebildiğinin işareti olabileceğinin altı çizildi.

SOFIA'nın yeni bulguları, Amerikan Astronomi Derneğinin bu hafta ABD'nin Hawaii eyaletinin Honolulu kentinde düzenlediği yıllık toplantıda araştırmacılarla paylaşıldı.

Bulgulara ilişkin yazılı değerlendirme, yayımlanmak üzere "Astrophysical Journal" dergisine sunuldu.

SOFIA, özel yapım bir Boeing 747SP jet uçağı üzerinde taşınan 106 inç (yaklaşık 269 santimetre) çapındaki bir kızılötesi teleskoptan oluşuyor. NASA, projeyi Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) ile ortaklaşa yürütüyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Kızılötesi Gökbilimi için Stratosfer Gözlemevi (SOFIA) NASA

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