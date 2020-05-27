NASA SpaceX: Özel şirketin uzaya astronot taşıyacağı ilk seferle ilgili neler biliniyor?

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Crew Dragon adlı uzay aracını iki astronotla birlikte bugün uzaya gönderiyor. Bu görevle ilgili merak edilen sorulara yanıtları derledik. Neden bir özel şirket NASA'nın astronotlarını taşıyor? Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2000'lerden beri Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ekibinin taşınması işini devretmeyi planlıyordu. 2003'te Columbia uzay aracı Dünya'ya dönerken düşmüş, ardından NASA Ay'a seyahat edecek bir uzay aracı geliştirme işine yoğunlaşmıştı. ISS'ye ekip ve kargo taşımada özel şirketleri kullanmak bu program açısından gerekli bir adımdı. 2014'te girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX ve havacılık devi Boeing, NASA'nın ekip transferi için açtığı ihaleyi kazandı. SpaceX, astronotları taşıyan uzay aracı Crew Dragon'u Çarşamba günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketi ile ateşleyecek. SpaceX nedir? SpaceX, Falcon 9 ve Falcon Heavy roketleri eşliğinde uzay araçlarına ticari ve hükümet ile güdümlü kalkış hizmetleri sağlayan bir Amerikan şirketi. Elon Musk, uzay ulaşımının maliyetini düşürerek Mars'ta koloni kurma amacıyla 2002'de şirketi kurdu.

SpaceX, yeniden kullanımını sağlama amacıyla roket parçalarını itici güçle Dünya'ya geri getiren ilk özel şirket oldu. ISS'ye düzenli kargo uçuşları yapan şirket, artık astronot taşımayı da hedefliyor. Şirket, Starship adı verdiği ve insan taşıyan daha büyük uzay araçları geliştirmeye çalışıyor. Böylece Mars'a yerleşim adımlarının hızlandırılması hedefleniyor. Elon Musk kimdir? Güney Afrika'da doğan Elon Musk, online ödeme servisi PayPal ve eBay satışlarıyla 160 milyon dolar servet edindi. İnsanları uzaya taşıma arzusuyla SpaceX'i kurdu. Bunun dışında Tesla gibi elektrikli araba üretimine ağırlık veren başka şirketler de kurdu. Renkli kişiliği ve yaşam tarsi ile bazı film karakterlerine esin kaynağı oldu (Robert Downey Jr'ın Marvel'deki Tony Stark karakteri). Ancak attığı kimi tweetler nedeniyle hakkında dava açıldı ve Tesla'nın CEO'su olmaya devam etse de başkanlık görevinden alındı. Bu sefer, neden önemli? Uzay mekiğinin 2011'de fonksiyonunun sona ermesiyle NASA kendi astronotlarını Soyuz araçlarıyla taşıması için Rusya'ya on milyonlarca dolar ödeme yapıyor. Florida'dan Crew Dragon'un kalkışı, 9 yıldır ABD topraklarından uzaya ilk insan taşıma misyonu olacak. Bu nedenle uzaya insan taşıma yarışında Amerika'nın prestijini yeniden kazanmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Bu ayrıca bir özel şirketin astronot taşıdığı ilk sefer olacak.