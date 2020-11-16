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NASA SpaceX roketini altı aylık görev için dört astronotla fırlattı

16.11.2020 07:17 | Son Güncelleme:
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NASA SpaceX roketini altı aylık görev için dört astronotla fırlattı

Dört astronottan oluşan "Ekip-1," Uluslararası Uzay Merkezi'nde altı ay sürecek görevleri için SpaceX roketiyle yola çıktı.

Üçü Amerikalı biri Japon olan dört astronottan oluşan "Ekip-1," Uluslararası Uzay Merkezi'nde altı ay sürecek görevleri için SpaceX roketiyle yola çıktı.

NASA'nın projesi kapsamında fırlatılan ve Uluslararası Uzay Merkezi'ne doğru yola çıkan roket ve kapsül, SpaceX şirketi tarafından NASA'ya verildi.

Bu, şirketin NASA'ya verdiği ikinci roket.

ABD'nin uzay ajansı NASA, artık Dünya'ya yakın rutin çalışmalar için ticari şirketlerle işbirliği yapılan yeni bir döneme girildiğini açıkladı.

Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker isimli Amerikalı astronotlarla birlikte Japon uzay ajansının deneyimli astronotu Soichi Noguchi, altı ay boyunca görev yapacak.

Falcon roketi ve Dragon kapsülü, Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 19.27'de fırlatıldı. 24 saatten kısa bir süre sonra hedefine ulaşması planlanıyor.

Ekip-1 görev yerine ulaştıktan sonra, NASA için çalışan Kate Rubins ve Rusya'nın uzay ajansı Ruscosmos için çalışan Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov'a katılacak.

Ekip Kennedy Uzay Merkezi'ne Tesla elektrikli araçlarıyla götürüldü.

SpaceX, astronotların uzaya çıkma çalışmaları için NASA'yla 3 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Altı ayın sonunda ekip, görevi kendilerinden devralacak yeni ekibe görev teslimi yaparak Dünya'ya geri dönecek.

Soichi Noguchi

Ekip görev süresi boyunca dört kez uzay yürüyüşü yapacak. Bunlardan birinde, İngiltere'nin platforma ilk kritik endüstriyel katkısını yerleştirecek.

ColKa iletişim terminaliyle astronotlar, artık Dünya'daki bilim insanları ve aileleriyle, evlerdeki internet hızıyla iletişim kurabilecek.

İletişim terminali

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