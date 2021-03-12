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NASA tarih verdi! Dev asteroit Dünya'nın çok yakınından geçecek

12.03.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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NASA tarih verdi! Dev asteroit Dünya'nın çok yakınından geçecek

NASA, 21 Mart tarihinde dev bir asteroitin Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı. NASA, 2001 FO32 adı verilen asteroitin 2021 yılında gözlenebilecek en büyük göktaşı olduğunu söyledi.

2021'in en büyük göktaşı Dünya'ya sadece birkaç gün uzaklıkta. NASA, 2001 FO32 adı verilen asteroitin 21 Mart'ta Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu.

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NASA'dan yapılan açıklamaya göre göktaşı Dünya'nın yaklaşık 2 milyon kilometre yakınından geçecek.

NASA göktaşının Dünya'ya çarpma riskinin bulunmadığını söyledi.

NASA, 2001 FO32'ın 20 yıl önce keşfedildiğini ve o tarihten beri düzenli olarak izlendiğini belirtti.

Dev asteroitin 440-680 metre genişliğinde ve en az 1 kilometre çapında olduğu ve saatte 124 bin kilometre hızla hareket ettiği ifade edildi.

2 milyon kilometre uzak gibi gelebilir ancak Dünya'ya en yakın gezegen Venüs ve iki gezegen arasında 38 milyon kilometre bulunuyor.

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