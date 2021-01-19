NASA Türkiye'nin yer altı sularının haritasını paylaştı! Kuraklık uyarısı

Koronavirüsün gölgesinde geçirdiğimiz şu günlerde koronavirüs kadar önemli bir durum daha söz konusu; O da ortalamanın altında gerçekleşen yağışlar. Özellikle 2020'nin son aylarında Türkiye'de yağış oranları neredeyse her ayın ortalamasının altında kaldı. Birçok barajın daha önce suyla kaplı olan bölgesinde, hayvanların otlatıldığı görüldü. Son günlerde etkili olan kar yağışlarının barajların doluluk oranlarını artırması beklense de NASA'nın paylaştığı haritaya bakılırsa odaklanılması gereken tek nokta baraj suları değil.

İŞTE NASA'YA GÖRE TÜRKİYE'NİN YER ALTI SULARININ DURUMU

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Gravity Recovery and Climate Experiment Follow on (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı su rezervlerini gösteren bir harita hazırladı. Haritayı resmi sitesi üzerinden paylaşan NASA, Türkiye'deki yer altı sularının ne durumda olduğunu gözler önüne serdi. Haritadaki mavi kısımlar normalden fazla su olan bölgeleri oluştururken, kırmızı ve turuncu renkli kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.