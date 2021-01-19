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NASA Türkiye'nin yer altı sularının haritasını paylaştı! Kuraklık uyarısı

19.01.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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NASA Türkiye'nin yer altı sularının haritasını paylaştı! Kuraklık uyarısı

NASA, resmi internet sitesi üzerinden Türkiye'deki yer altı sularının haritasını paylaştı. NASA'nın paylaştıklarına göre Türkiye'nin büyük bir bölümünde yer altı suları ortalama seviyenin altında.

Koronavirüsün gölgesinde geçirdiğimiz şu günlerde koronavirüs kadar önemli bir durum daha söz konusu; O da ortalamanın altında gerçekleşen yağışlar. Özellikle 2020'nin son aylarında Türkiye'de yağış oranları neredeyse her ayın ortalamasının altında kaldı. Birçok barajın daha önce suyla kaplı olan bölgesinde, hayvanların otlatıldığı görüldü. Son günlerde etkili olan kar yağışlarının barajların doluluk oranlarını artırması beklense de NASA'nın paylaştığı haritaya bakılırsa odaklanılması gereken tek nokta baraj suları değil.

İŞTE NASA'YA GÖRE TÜRKİYE'NİN YER ALTI SULARININ DURUMU

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Gravity Recovery and Climate Experiment Follow on (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı su rezervlerini gösteren bir harita hazırladı. Haritayı resmi sitesi üzerinden paylaşan NASA, Türkiye'deki yer altı sularının ne durumda olduğunu gözler önüne serdi. Haritadaki mavi kısımlar normalden fazla su olan bölgeleri oluştururken, kırmızı ve turuncu renkli kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.

NASA Türkiye yer altı suları haritası

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ORTALAMA SEVİYENİN ALTINDA

Türkiye'nin geneline baktığımızda ise renklerin kırmızıdan oluştuğu görülüyor. Bu da Türkiye'deki yer altı sularının ortalama seviyenin altında olduğunu gösteriyor. Ülkemizde yer altı suları, sulama ve içme suyu konusunda oldukça önemli bir yer tutuyor.

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