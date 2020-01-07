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  4. NASA uzay aracı gizemini koruyor

NASA uzay aracı gizemini koruyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.01.2020 08:38 | Son Güncelleme

Son derece gelişmiş özelliklere sahip olan NASA uzay aracı ilginç bir şekilde ortalıktan kayboldu. Bilim insanları bu araç ile iletişimin kesildiğini söyledi.

NASA uzay aracı gizemini koruyor

Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri (ötegezegenler) gözlemlemek için kullanılan çanta büyüklüğündeki ‘ASTERIA’ isimli uzay aracı son derece önemliydi. NASA tarafından adeta göz bebeği gibi korunan bu araç, ilerleyen zamanlarda ilginç durumlara neden oldu. NASA bu uzay aracıyla bağlantısını tamamen kaybetti.

5 Aralık 2019 tarihinde bu uzay aracı ile olan bağlantı kesildi. NASA, Mart ayına kadar yeniden bağlantı kurulması için çaba harcayacağını söyledi. Elbette bunun, başarılı olup olmayacağı henüz belli değil.

ASTERIA program yöneticisi Lorraine Fesq, uzay aracının üç aylık ilk döneminde ve iki yıla yaklaşan genişletilmiş misyonunda büyük işler başardığını ifade etti. Kübik uydu (CubeSat) adı verilen uzay aracı, 2017 yılından bu yana sürekli olarak veri akışı sağlıyordu. Üstelik bu durum neredeyse hiçbir zaman kesintiye uğramadı.

ASTERIA, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin keşfinin kübik uydular aracılığıyla yapılabileceğini herkese net şekilde gösterdi. Bu nedenle çok büyük bir öneme sahip olan uydu, daha küçük uzay araçlarının kullanımını mümkün hale getiriyordu. Sizce uzay çalışmalarında önemli bir yere sahip olan bu uydu ile bağlantı neden koptu?

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Anahtar Kelimeler:
NASA uzay uzay aracı ASTERIA CubeSat

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