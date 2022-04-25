GAZİANTEP- Uzay yolculuğuna 60 yıl önce başlayan insanoğlunun bu süreçte kullandığı araçlarda bulunan malzemelerin ve kıyafetlerin sergilendiği ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Uzay Sergisi Gaziantep'te açıldı.

4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen sergide, ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek ay taşı, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler, astronot menüleri ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) modelleri uzman eğitmenler yardımıyla anlatımlı olarak sunuluyor.

Tarihsel olarak uzay çalışmalarının hem Türkiye'de hem dünyada nasıl geliştiğinin aktarıldığı sergide, ağırlıklı olarak “öncü” çalışmaların altı çizildi, SpaceX-NASA işbirliğine kadar olan tüm kilometre taşlarına değinildi.

Büyüyünce astronot olmayı hayal ettiğini belirten çocuklardan Ali Mert Gülen, sergiyi çok beğendiğini belirterek, “Simülasyonlarla daha önce gördüğümüz şeyleri burada yaşayabiliyoruz. 3D gözlüklerin uzayla ilgili anlatımları çok güzel ve faydalıydı. Uzay taşları, roketler, uzay araçları, ay taşı beni çok etkiledi. Daha önce böyle bir sergiye gidememiştim. Ben önceleri astronot olmayı çok düşünüyordum çünkü uzaya ilgim var. Burası da benim için güzel bir aşama, güzel bir deneyim oldu” dedi.

Daha önceden de ilgisinin olduğunu belirttiği uzay bilimi ile ilk kez bu kadar yakınlaştığı için çok mutlu olduğunu belirten Tuğçe Güder, “Daha önce duyduğum ama bilgi sahibi olmadığım birçok konuyu burada öğrenmiş oldum. Uzayla alakalı görmek istediğim her şeyi burada gördüm. Buradaki etkinlikleri de çok beğendim çünkü çok gerçekçiydiler’’ diye konuştu.

“Uzaya hakim olan geleceğe de hakim olacak”

VOA Türkçe ’ye konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yoğun bir genç nüfusa sahip Gaziantep’in böyle bir sergiye ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Çocuklara vizyon vermemiz, onları geleceğe taşımamız ve dolayısıyla çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. NASA’nın 12 ülkede açtığı ve milyonlarca insanın ziyaret ettiği sergisini İstanbul’da ziyaret etmiştik. Daha sonra bu dünyanın en güzel sergisini Gaziantep’teki bu bilim merkezinde çocuklarımız ve gençlerimizle buluşturmak istedik ve sergimizi açtık. Gaziantep’te dört üniversite var, yoğun bir genç nüfusa sahibiz. Gençlerimizi geleceğe nasıl hazırlayacağız, bu anlamda görsel idrak ve vizyon çok önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ‘İstikbal Göklerdedir’ diyoruz. Uzaya hakim olan geleceğe hakim olacak. Dünyanın 200 yıllık serüveni nereden nereye geldi, hangi ülke uzay bilimleri açısından ne yaptı, hangi astronot bu bilimde nasıl bir fark oluşturdu, Ay’a nasıl inildi, bu süreçte astronotlar ne yedi, ne giydi? Gençlerimiz ve çocuklarımız NASA sergisinde tüm bu soruların cevaplarını alacak.’’

Sergi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nde 4 ay boyunca ücretsiz gezilebilecek.

