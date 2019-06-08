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NASA: 'Uzay Turizminin Kapılarını Açıyoruz'

08.06.2019 18:45 | Son Güncelleme

NASA Cuma günü, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bazı bölümlerini, farklı yollarla özel şirketlerin kullanımına açabileceğini, bunların arasında kişisel uzay seyahatlerinin de olabileceğini açıkladı

NASA: 'Uzay Turizminin Kapılarını Açıyoruz'

NASA Cuma günü, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bazı bölümlerini, farklı yollarla özel şirketlerin kullanımına açabileceğini, bunların arasında kişisel uzay seyahatlerinin de olabileceğini açıkladı.

Uzay ve Havacılık Ajansı, geçmişte ticari girişimlere ayak diremiş olsa da, uzay istasyonunu ayakta tutmanın maliyeti, NASA yönetiminin bu konudaki fikrini değiştirmişe benziyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu, NASA’nın harcamalarının en büyük kalemi. İstasyonu ayakta tutmak günlük 8 milyon Dolar’dan fazla bir paraya, yılda da 3 ila 4 milyar Dolar’a mal oluyor.

NASA aldığı bu kararla, uzay istasyonu ve Dünya’nın alçak yörüngesindeki kontrolu ileride özel sektöre devretmek istediğini de göstermiş oldu.

VOA’e konuşan NASA Johnson Uzay Merkezi, Uzayın Ticari Kullanımı bölümü yöneticisi Mike Read, ‘Bu, alçak yörünge bölgesi için gelecekte oluşacak talebe yönelik bir yatırım. Halen istasyonun altyapısına sahipken, istasyonu kullanarak kişilerin bunu bir iş modeline dönüştürmelerine yardımcı olmak istiyoruz’ dedi.

Uzay istasyonunun kontrolunu ticari girişimlere devrederek NASA farklı misyon ve araştırmalar için istasyon için kullandıkları kaynakları kullanabilir. Böylece NASA belki de Ay’ın yörüngesinde bir uzay istasyonu kurabilir, Ay’a yeniden insan gönderebilir.

2018 yılında NASA, alçak yörüngede olası bir ekonomi yaratma ve uzay turizmi olasılığını incelemek için 12 şirket belirlemişti.

Alçak yörünge 2 kilometreden düşük irtifada olan bölge olarak tanımlanıyor.

Bu ekip, şirketlerin uzay istasyonunu kullanarak nasıl kar edebilecekleri konusunda beyin fırtınası yapmış ve sonunda istasyonun kaynaklarını kullanarak ürün ve hizmetlerini oluşturup, pazarlayıp NASA’nın yaratmak istediği piyasayı oluşturmaya karar vermişti.

Ancak uzaya çıkmak hiç de ucuz değil.

Kişisel uzay seyahatleri ya da uzay turizmi, yılda sadece 2 kereyle sınırlandırılacak. Bu da her yıl sadece 12 kişinin uzaya gidebileceği anlamına geliyor.

Oldukça maliyetli olacak bu seyahatin mali açıdan her adım ve ayarlanması özel sektöre ait olacak.

Şimdilik, uzay istasyonuna gitmenin yolu Elon Musk’ın geliştirdiği SpaceX ve Boeing’in araçlarıyla mümkün.

NASA yetkilileri, uzay seyahati ücretini bu iki firmanın belirleyeceğini ifade etti.

Örneğin NASA astronotlarını göndermek için kişi başı 80 milyon Dolar ödüyor, hatta bunu 50 milyon Dolar’a düşürmek için çalışıyor.

Uzaya ulaşmanın maliyeti dışında, istasyonda konaklamanın kişi başı bir gecelik fiyatı da 35 bin Dolar.

NASA yetkilileri, bu maliyet ve koşullardan sonra şirketlerin gelir üretmesinin, şirketlerin kendi yaratıcılığı ve marifetine kaldığını da ifade ediyor.

NASA’nın açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer alıyor: ‘Bu bizim, uzay endüstrisiyle açık bir diyaloğa girişimizin başlangıcı. Bu diyalogla uzayı ticari girişimlere nasıl açacağımızı, özel şirketlerden nasıl gelir üretebileceğimizi bulmaya çalışacağız. Bu her iki taraf için gelişme ve öğrenme süreci olacak.’

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