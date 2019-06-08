NASA: 'Uzay Turizminin Kapılarını Açıyoruz'

NASA Cuma günü, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bazı bölümlerini, farklı yollarla özel şirketlerin kullanımına açabileceğini, bunların arasında kişisel uzay seyahatlerinin de olabileceğini açıkladı.

Uzay ve Havacılık Ajansı, geçmişte ticari girişimlere ayak diremiş olsa da, uzay istasyonunu ayakta tutmanın maliyeti, NASA yönetiminin bu konudaki fikrini değiştirmişe benziyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu, NASA’nın harcamalarının en büyük kalemi. İstasyonu ayakta tutmak günlük 8 milyon Dolar’dan fazla bir paraya, yılda da 3 ila 4 milyar Dolar’a mal oluyor.

NASA aldığı bu kararla, uzay istasyonu ve Dünya’nın alçak yörüngesindeki kontrolu ileride özel sektöre devretmek istediğini de göstermiş oldu.

VOA’e konuşan NASA Johnson Uzay Merkezi, Uzayın Ticari Kullanımı bölümü yöneticisi Mike Read, ‘Bu, alçak yörünge bölgesi için gelecekte oluşacak talebe yönelik bir yatırım. Halen istasyonun altyapısına sahipken, istasyonu kullanarak kişilerin bunu bir iş modeline dönüştürmelerine yardımcı olmak istiyoruz’ dedi.