HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. NASA uzaya taze meyve, deniz canlısı ve pamuk fidesi götürdü

NASA uzaya taze meyve, deniz canlısı ve pamuk fidesi götürdü

05.06.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) bağlı bir tedarik görevi kapsamında 128 yavru mürekkep balığı, binlerce su ayısı, güneş paneli, avokado, soğan ve limondan oluşan 3 tonluk bir kargo gönderildi. Falcon 9 roketi ile fırlatılan söz konusu sevkiyat, mürekkep balıklarını inceleyerek uzun uzay konaklamalarının insan vücudundaki etkilerini daha iyi bir şekilde anlayarak çözüm üretilebilecek.

NASA uzaya taze meyve, deniz canlısı ve pamuk fidesi götürdü

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) bağlı bir tedarik görevi kapsamında 128 yavru mürekkep balığı ve su ayılarından oluşan binlerce mikroskobik hayvanı güçlü güneş panelleri ile birlikte taşımaya başladı.

DENEYİN, UZAY KONAKLAMALARINA IŞIK TUTMASI BEKLENİYOR

ISS’te yapılacak deneylerde kullanılacak 20 bin tardigradın (su ayısı) dondurularak götürüldüğü ve uzay istasyonunda çözülerek yeniden canlandırılacağı belirtildi. Bu deney sonucunda bilim insanları; hayvanların uyum sağlama yeteneğinin arkasındaki genleri tanımlayarak, uzun uzay konaklamaları sırasında insan vücudundaki stresleri daha iyi anlamayı umuyor.

Pamuk fideleri ise uzaydaki gibi mikro yerçekiminde hangi çevresel faktörlerin ve genlerin kök gelişimini kontrol ettiğini tanımlamaya çalışan deneylerde kullanılacak. Bu deneyler sonucunda öğrenilecekler ‘daha az su ve böcek ilacı kullanımı gerektiren pamuk çeşitleri geliştirmek için bir başlangıç olacağı’ düşünülüyor.

Elde taşınan ticari Butterfly IQ Ultrason cihazının, Dünya'dan acil tıbbi desteğinin bir seçenek olmadığı uzun süreli uzay uçuşlarında mürettebata kritik tıbbi yardım sağlaması umuluyor.

TOM CRUISE UZAYDA ÇEKİM YAPMAYI PLANLIYOR

NASA’nın uzay istasyonu program yöneticisi Joel Montalban, artan sayıda bilet satın alan ziyaretçiyi ISS’de karşılamak için daha fazla güce ihtiyaç duyulacağını söyledi. Örneğin, aktör Tom Cruise, uzayda çekim yapmak için ISS'yi ziyaret etme planlarını açıklayan birkaç yüksek profilli figür arasında yer alıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En çok ortak noktası olan iki organ açıklandı: Beyin ve testislerEn çok ortak noktası olan iki organ açıklandı: Beyin ve testisler
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

Ekonomist Şatıroğlu: İlk hedef 540 lira

Ekonomist Şatıroğlu: İlk hedef 540 lira

8 yaşındaki kardeşini öldürdü, sorusu şaşkına çevirdi

8 yaşındaki kardeşini öldürdü, sorusu şaşkına çevirdi

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Kasaba diken üstünde! 'Merhaba' diyen bile lanetleniyor

Kasaba diken üstünde! 'Merhaba' diyen bile lanetleniyor

Marmara'yı temizleyemezsiniz

Marmara'yı temizleyemezsiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.