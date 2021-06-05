NASA uzaya taze meyve, deniz canlısı ve pamuk fidesi götürdü

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) bağlı bir tedarik görevi kapsamında 128 yavru mürekkep balığı ve su ayılarından oluşan binlerce mikroskobik hayvanı güçlü güneş panelleri ile birlikte taşımaya başladı.

DENEYİN, UZAY KONAKLAMALARINA IŞIK TUTMASI BEKLENİYOR

ISS’te yapılacak deneylerde kullanılacak 20 bin tardigradın (su ayısı) dondurularak götürüldüğü ve uzay istasyonunda çözülerek yeniden canlandırılacağı belirtildi. Bu deney sonucunda bilim insanları; hayvanların uyum sağlama yeteneğinin arkasındaki genleri tanımlayarak, uzun uzay konaklamaları sırasında insan vücudundaki stresleri daha iyi anlamayı umuyor.

Pamuk fideleri ise uzaydaki gibi mikro yerçekiminde hangi çevresel faktörlerin ve genlerin kök gelişimini kontrol ettiğini tanımlamaya çalışan deneylerde kullanılacak. Bu deneyler sonucunda öğrenilecekler ‘daha az su ve böcek ilacı kullanımı gerektiren pamuk çeşitleri geliştirmek için bir başlangıç olacağı’ düşünülüyor.

Elde taşınan ticari Butterfly IQ Ultrason cihazının, Dünya'dan acil tıbbi desteğinin bir seçenek olmadığı uzun süreli uzay uçuşlarında mürettebata kritik tıbbi yardım sağlaması umuluyor.

TOM CRUISE UZAYDA ÇEKİM YAPMAYI PLANLIYOR

NASA’nın uzay istasyonu program yöneticisi Joel Montalban, artan sayıda bilet satın alan ziyaretçiyi ISS’de karşılamak için daha fazla güce ihtiyaç duyulacağını söyledi. Örneğin, aktör Tom Cruise, uzayda çekim yapmak için ISS'yi ziyaret etme planlarını açıklayan birkaç yüksek profilli figür arasında yer alıyor.



