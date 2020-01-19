NASA Uzaya Yeniden Astronot Göndermeye Daha Yaklaştı

SpaceX, astronot taşıyacak roketlerinden birinin sorun yaşaması durumunda çıkış manevrası denemesi gerçekleştirdi.

Denemede Falcon 9 aracının gökyüzüne yükselmesiyle kalkıştan 80 saniye sonra fırlatma süreci sona erdirildi.

Dragon astronot kapsülü arızalı roketten uzaklaşmak için kaçış motorlarını ateşledi.

Paraşütler de kapsülü Florida’nın 30 km uzağında güvenli bir bölgeye indirdi.

Deneme sırasında insan kullanılmadı sadece test araçları yer aldı.

Bu test SpaceX şirketinin NASA’dan Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot taşıması için gerekli izni alması açısından son dönüm noktası olarak değerlendiriliyordu.

NASA, hem SpaceX hem de Boeing’le alçak yörüngeye ulaşım sağlamaları için sözleşme yapmış durumda.

Amerikan uzay mekiklerinin 2011’de emekliye ayrılmasından bu yana Amerikan topraklarından uzaya Amerikalı astronotlar gönderilmedi.

Bu testle birlikte 2020 yaz aylarında yeniden Amerikan topraklarına uzaya Amerikalı astronotların gönderilebileceği yorumları yapılıyor.

