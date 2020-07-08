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NASA uzaydan görüntüledi: 7 yılda 12 kat büyüdü

DÜNYA HABERLERİ  | 08.07.2020 10:52 | Son Güncelleme

Nishinoshima isimli volkanik ada patlamalardan etrafa saçılan parçalar sayesinde yüzölçümünü büyüttü. NASA bölgedeki patlamaları uzaydan görüntüledi.

NASA uzaydan görüntüledi: 7 yılda 12 kat büyüdü

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 965 kilometre güneyinde bulunan ve faal hale gelen volkanik adanın yüz ölçümü volkanik patlamalar nedeniyle büyüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ada Haziran ayına kıyasla 152 metre daha büyük bir hale geldi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yaşanan volkanik patlamaların boyutunu gözler önüne sermek için bölgeyi yörüngedeki uyduları ile görüntüledi.

Uzmanlar adanın büyüklüğünün 2013'ten bugüne 12 kat arttığı belirtiliyor.

NASA ASTRONOTUNUN GÖZÜNDEN GEZEGENİMİZ

ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip.

Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor.

Bu paylaşımlara yenisi eklendi yörüngedeki uzay istasyonunda görev alan ABD'li astronot Jessica Meir ABD'nin Boston, New York ve Philadelphia kentlerinin fotoğraflarını yayınladı.

Eylül 2019'dan beri ISS'de görev alan Meir, aynı anda tamamen kadınlar tarafından yapılan uzay yürüyüşünde yer alarak adını tarihe yazdırmıştı.

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