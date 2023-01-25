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NASA ve DARPA, oldukça farklı bir 'nükleer' adımı attı! Testlerine başlanacak

25.01.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) dün, gelecekteki insanlı Mars seyahatleri için ‘nükleer termal roket motoru’ testlerine başlayacağını duyurdu. Amacın uzayın derinliklerine insanlı seyahati hızlandırmak olduğu ifade edildi.

NASA ve DARPA, oldukça farklı bir 'nükleer' adımı attı! Testlerine başlanacak

NASA ve ABD Savunma Bakanlığı’nın teknoloji araştırma kolu DARPA, kısaca DRACO ismini verdikleri program kapsamında ‘gelişmiş nükleer termal itiş teknolojisini’ geliştirmeyi ve astronotların, her zamankinden daha hızlı uzayın derinliklerine seyahat etmelerini planladıklarını duyurdu. Bunun Mars’a mürettebatlı uçuşlar için bir hazırlık olduğu vurgulandı. Nükleer termal roket motorunun, 2027 yılına kadar uzayda test edilmesinin planlandığı ayrıca belirtildi.

"MARS'A İNSANLI GÖREVLER İÇİN ÖNEMLİ BİR BİLEŞEN"

NASA programla ilgili açıklamasında “Bir nükleer termal roket kullanmak, daha hızlı geçiş süresi sağlar ve astronotlar için riski azaltır. Daha uzun yolculuklar daha fazla malzeme ve daha sağlam sistemler gerektirdiğinden geçiş süresinin azaltılması, Mars'a insanlı görevler için önemli bir bileşendir” denildi.

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NÜKLEER TERMAL ROKET MOTORU

Nükleer termal roket motorunda, son derece yüksek sıcaklıklar üretmek için bir fizyon reaktörü kullanıldığı, motorun ise uzay aracını yüksek hıza ulaştıracak itme gücü için reaktör tarafından üretilen ısıyı kullanacağı belirtildi. Nükleer termal roketlerin, geleneksel kimyasal iticilerden üç veya daha fazla kat verimli olabileceği ifade edildi. (DHA)

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