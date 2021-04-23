NASA ve SpaceX Uzay İstasyonu'na 4 Astronot Daha Gönderdi

Uçuş, NASA’nın Space X şirketiyle yaptığı anlaşma kapsamında 2020-2021 yılları içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot göndermeyi planladığı uçuşların ikincisi. NASA bu anlaşma kapsamında geçen yıl gerçekleştirilen uçuş öncesinde, 2011 yılından bu yana ABD topraklarından uzaya astronot göndermemişti.

Kapsüldeki ekibin, dünyaya yaklaşık 400 km uzaklıktaki bir yörüngede bulunan istasyona, yaklaşık 23 saatlik bir uçuşun ardından yarın sabah saatlerinde ulaşması bekleniyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Elon Musk’ın sahibi olduğu özel roket şirketi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 astronotlu yeni bir ekip daha gönderdi.

İşadamı Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketiyle NASA arasında yapılan işbirliği kapsamında astronotlu ilk test uçuşu geçen yıl Mayıs ayında yapılmış, programın ilk uçuşu ise Kasım ayında 4 astronotla gerçekleştirilmişti.

Bugün istasyona fırlatılan kapsüldeki ekip Amerikalı astronotlar Shane Kimbrough ve Megan McArthur ile Japon astronot Akihiko Hoshide ve Fransız müdendis Thomas Pesquet’ten oluşuyor.

Yaşları 43 ila 53 olan ekip üyelerinin kapsülde altı ay boyunca araştırma yapması bekleniyor.

Kasım ayında istasyon yörüngesine araştırma amaçlı gönderilen Dragon kapsülü ekibinin ise 28 Nisan 2021 tarihinde dönüş yapması planlanıyor.

İlk ekibi beş ay önce uzaya fırlatan Falcon 9 roketinin ikinci ekibin fırlatılmasında kullanılması da, bir roket hızlandırıcının iki kez kullanıldığı ilk an olarak tarihe geçti.

Yeniden kullanılabilir hızlandırıcı roket tasarımı SpaceX’in özel projeleri arasında yer alıyor.

SpaceX’in Falcon 9 hızlandırıcı roketleri daha önce çok kez kargo taşıma amaçlı uçuşlarda yeniden kullanılmıştı ancak bugün gerçekleştirilen uçuşta, astronot taşıyan bir kapsülün fırlatılmasında ikinci kez kullanıldığı ilk uçuş oldu.