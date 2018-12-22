NASA yayınladı! Dünya'ya yaklaşıyor

NASA, Kaliforniya'daki Goldstone Güneş Sistemi Radarı, Batı Virginia'daki Green Bank Teleskobu ile Porto Rico'daki Arecibo Gözlemevinin Holiday Asteroidi'ni kayda aldığı radar fotoğraflarını internet sitesinde yayınladı.

PATATESE BENZİYOR

15-19 Aralık'a ait fotoğraflarda, 1,6 kilometre çapındaki patates görünümlü asteroidin dış hatları belirgin olarak seçilebiliyor.

'YAKIN GEÇİŞ' YAPACAK

"2003 SD220" adı verilen Holiday Asteroidi bugün Dünya'ya 2,9 milyon kilometre mesafeden yakın geçiş yapacak.

400 YIL SONRA İLK

Bu asteroidin son 400 yılda yaptığı en yakın geçiş olacak.

BİR SONRAKİ 2070'TE

Holiday Asteroidi'nin bundan daha yakın geçişi 2070'te yapması bekleniyor. (AA)

