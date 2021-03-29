NASA yayınladı: Mars'tan yeni görüntü

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kızıl Gezegen Mars'tan yeni bir görüntü paylaştı.

Mars Reconnaissance Orbiter (Mars Keşfi Yörünge Aracı) adlı uzay aracı Mars'taki buzlu kum tepelerini fotoğrafladı.

Söz konusu karede gezegenin kuzeyinde yer alan 5 kilometre çapındaki kraterdeki buzlu kum tepeleri yer aldı.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, bölgedeki bazı kum tepeleri ana gruptan ayrılmış durumda.

NASA ayrıca fotoğrafta yer yer alan dar olukların, kanal oluşumunun başladığına işaret ettiği bilgisinin altını çizdi.

NASA’nın iki tonluk Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracı, 12 Ağustos 2005'te başlayan 498 milyon kilometrelik yolculuğunun ardından Kızıl Gezegen'e ulaşmıştı.



