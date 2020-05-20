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NASA'yı sarstı: Douglas Loverro NASA'dan istifa etti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.05.2020 10:25 | Son Güncelleme

ABD havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Douglas Loverro'nun kararı ile resmne sarsıldı. NASA'nın 10 yıllık aradan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapacağı astronot görevi öncesi Douglas Loverro, NASA'dan istifa etti. İstifa için çarpıcı iddialar mevcut.

NASA'yı sarstı: Douglas Loverro NASA'dan istifa etti!

NASA 27 Mayıs günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bir kez daha ulaşacak. Ancak bu kez bu görev farklı bir anlam taşıyor. Zira iki astronot bu sefer SpaceX'in Crew Dragon kapsülü ile ISS doğru yola çıkacak ve bu kapsül ile ISS'e kenetlenecek. Bu yolculuk hem NASA hem de SpaceX için büyük önem teşkil etmekte. SpaceX tarihinde ilk kez bir insanlı uzay görevi gerçekleştirecekken, NASA 10 yıllık bir aranın ardından tekrar insanlı bir göreve imza atacak. Her iki kurum için de böylesine önemli olan bu görev, son günlerde maalesef ki bazı tartışmaların gerisinde kaldı. Zira bir istifa kararı görevin önüne geçti.

DOUGLAS LOVERRO NASA'DAN İSTİFA ETTİ

NASA İnsan Keşifleri ve Operasyonları Müdürü Douglas Loverro, önemli görev öncesi istifa etti. Görevde aktif rol oynayan Loverro'nun neden istifa ettiği bilinmezken, ABD basını çok ciddi iddialar ortaya attı. O iddiaların odağında ise NASA Direktörü Jim Bridenstine var.

Douglas Loverro

İSTİFAYA MI ZORLANDI?

ABD basınına göre Jim Bridenstine, Douglas Loverro ile anlaşmazlığa düştü. Bu anlaşmazlık sonrası Loverro, Bridenstine tarafından istifaya zorlandı. Bunun sonucunda da Loverro istifa etmek zorunda kaldı. Olayın iç yüzü henüz kesin olarak bilinmese de iddialar oldukça çarpıcı gözüküyor.

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