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NASA'da görevli Yıldız: Dünyanın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 17:48 | Son Güncelleme

NASA'da görevli Türk bilim insanı Dr.

NASA'da görevli Yıldız: Dünyanın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- NASA'da görevli Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, “Dünya şu anda 4,5 milyar yıl yaşında. Size dünyanın ölüm için tarih verebilirim. Dünyanın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı” dedi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) görevli Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 'Uzayda Neler Oluyor' konulu sunumda öğrenciler ve uzay meraklılarıyla bir araya geldi. Yıldız, yaptığı sunumda dünyanın 5 milyar yaşı kaldığını söyledi. Yıldız, “Dünya şu anda 4,5 milyar yıl yaşında. Size dünyanın ölüm için tarih verebilirim. Dünyanın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı. Bakın evrenin geriye kalan ömründen söz etmiyorum, dünyadan söz ediyorum. Tabi bu arada biz başka bir şey yaparak dünyanı sonunu getirmezsek" dedi.
'GÜNEŞE AKIN VAR'
Güneşle ilgili çalışmalar kapsamında uzaya 'Parker Solar Probe' isimli bir araç gönderdiklerini dile getiren Dr. Yıldız, “Bu araç güneşe 6,2 milyon kilometre kadar yaklaşacak ve incelemelerde bulunacak. Mars'a gelecek yıl göndereceğimiz araç 2021'de kızıl gezegene iniş yapacak. Bunun en büyük özelliği yaşam araştıracak. Detayları, çizimleri yapıldı. Çok heyecan verici bir olay. Parça toplayacak. Buradan toplanan numunelerin getirilmesi de gündemde" diye konuştu.
'MARSA GİDENLER GEZEGENDE 2 YIL YAŞAMAK ZORUNDA'
Mars'a yolculuk hakkında da konuşan Yıldız, roketin inşa sürecinin devam ettiğini ve 2 yıl içinde test sürüşünün gerçekleştirileceğini aktardı. Yıldız, “Roketin ucunda 4 kişilik bir kapsül var. Mars'a gidiş minimum 6 ay sürecek. Mars'a gidenler gezegende 2 yıl yaşamak zorunda. Çünkü Mars ile dünya her 26 ayda birbirine yaklaşıyor. Yolculuğun bu döneme denk gelmesi gerekiyor. Canınız istediğinde Mars'a ya da Mars'tan dünyaya dönemezsiniz. Mars'a gitmek isterseniz, 3 kişiyle 3 yıl geçireceksiniz" ifadelerinde bulundu.

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NASA'da görevli Yıldız: Dünyanın geride 5 milyar yıl yaşı kaldıNASA'da görevli Yıldız: Dünyanın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı

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