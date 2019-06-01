'NASA'daki İşime Dönmek İstiyorum'

Türkiye’de üç yıla yakın hapis yattıktan sonra denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak cezaevinden tahliye edilen eski NASA çalışanı Serkan Gölge, yaşadıklarını VOA Türkçe'ye anlattı. Gölge, ABD'ye dönmek istediğini ancak denetimli serbestlik ne gerektiriyorsa onu yapacağını söyledi. Gölge, Cuma günü itibariyle pasaportunun iade edildiğini ve yurtdışı çıkış yasağının olmadığını ancak haftada dört kez karakola gidip imza vermesi gerektiğini söyledi. Amerika'ya ve NASA'daki işine geri dönmek istediğini ancak üzerindeki idari kontrol devam ettiği için şu an itibariyle bunun mümkün olmadığını belirtti. Serkan Gölge, "Şu ana kadar ne Amerika’daki yaşantımda ne de Türkiye’deki yaşantımda bir tek trafik cezam dahi yok. Kanunlara aykırı hiçbir şekilde hareket etmedim ben. Denetimli serbestliğin gerektirdiği şey neyse onu yapacağım" diye konuştu. Cezaevi koşullarının genelde iyi olduğunu ancak tek kişilik odada kaldığını ve günde sadece bir saat hava almaya çıkarıldığını anlatan Gölge, bundan sonraki hukuki süreçte Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yollarını değerlendirmeye devam edeceğini kaydetti.

VOA: İlk tutuklanma anınız nasıl oldu? Neler hissettiniz o anda? SG: Ben 26 Haziran 2016'da yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'ye tatile geldim. Her yıl aynı zamanda baba evine gelip gidiyorum. 13 senedir de zaten Amerika'da yaşıyordum. Her sene aynı zamanda geliyorum. 2016'da da yine aynı zamanda okulların tatil olduğu bir zamanda gelmiştim. 23 Temmuz 2016'da dönüyordum artık, Amerika'ya evime geri dönerken tam eşyalarımızı topladık polisler durdurdu bir arama izni ve gözaltına alma belgesi gösterdiler. Hakkımda kimliksiz bir ihbar olduğu söylendi ve ihbar da sadece 'şu şahıs FETÖ'cüdür, ajandır' bu kadar, sadece bu. Kimin yaptığı, ne yaptığı belli değildi. "Tatile gelmiştim, çocuk odasında bir dolar bulduklarını söylediler" SG: Ben tabii hemen orada çıkardım memurlara NASA'da bir bilim adamı olduğumu ispat için gösterdim bunların (doğru) olmadığını fakat tabii görevlerini onlar yapmak durumundaydılar. Bir arama falan yaptılar herhangi bir şey çıkmadı. Ondan sonra gözaltına alındım. Birkaç saat sonra eve tekrar polisler geliyor. İşte ondan sonra süreç o şekilde başlıyor zaten. Eve geliyorlar, işte bir çocuk odasında bir dolar bulduklarını falan söylüyorlar. Tabii kimsenin haberi yok. Ondan sonra ev arama videoları kayıp, kimin bulduğu belli değil. Bir tutanak düzenleniyor, süreç o şekilde başladı.

Tabii benim için ciddi bir şok oldu çünkü yani ben hiçbir şekilde böyle bir şey beklemiyordum zaten. Zaten tatile gelmiştim. Süreç bu şekilde başladı. Ondan sonra 14 gün gözaltında kaldım. Sonra tutuklandım. Yargılama 1,5 yıl sürdü. 1,5 yılın sonunda herhangi bir şekilde deliller değişmedi, sadece yıllar önce, bundan 4-5 sene önce bir Bank Asya hesabım vardı onla alakalı da bir şey söylendi. Bunlar tabii hakkımda delil olarak kullanıldı. 7,5 yıl ceza aldım daha sonra itirazım üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 4 yıl 12 aya düşürüldü. Bazı delillerin kanuna aykırı şekilde elde edildiğinden o delilleri yok saydı ve cezamı bir miktar düşürdü. 30-35 aya yakın bir süredir de tutuklu olarak cezaevindeydim. Şimdi aldığım ceza kesinleştikten sonra denetimli serbestlik talebiyle tahliye edildim. Normal şartlar altında insanların aslında belki şu noktada tam bilmedikleri bir şey var; alınan cezanın bir yatar süresi denen bir şey var, yani 4 yıl veya 5 yıl aldıysanız bunun bir yatarı var, ilelebet sizi tutacak halleri yok, belli bir yasal bir infaz süresi var. Onun da normalde infaz süresi aslına bakarsanız aldığım ceza suçun olduğu varsayılsa bile 2,5-3 ay önce bitmişti zaten. Normalde benim 2-2,5 ay önce denetimli serbestlikle ayrılmam gerekiyordu. Bununla alakalı çeşitli itirazlarım vardı hani bir an evvel bakılması için dosyam hakkında karar verilmesi için. Bu da hızlı bir şekilde gelişti ve cezanın kalan kısmının da denetimli serbestlik şeklinde infaz ettirilmesine karar verildi.

"Pasaportum iade edildi, yurt dışı çıkış yasağım yok ama..." SG: Denetimli serbestlikte de şu anda öğrendiğim kadarıyla bugün mahkeme bana pasaportumu geri iade etti, yurt dışı çıkış yasağım da yok. Fakat haftada dört kez yakınlardaki bir yerdeki bir karakol merkezine gidip imza atmam gerekecek. Tabii gazetecilerin sizin sorularınızda da var, gazetecilerin bana hep sorduğu soru su: 'Dönmek istiyor musunuz? NASA’da tekrar işiniz var mı?'. Şu an tabii ki yurtdışı çıkış yasağım yok, mahkeme pasaportumu geri iade etti. Dönmek istiyorum fakat bu mümkün değil şu an. Çünkü idari bir kontrol var üzerimde. Eğer ben bunu ihlal edecek olursam, Adalet Bakanlığı'nın belki bir kararı olur o ayrı mesele ama bunun ihlali sonucu geri kalan bu sekiz aylık kısmı yeniden cezaevinde geçirmek zorunda kalabilirim. Tabii ki böyle bir şey istemiyorum. 'Tek trafik cezam bile yok' SG: Şu ana kadar ne Amerika’daki yaşantımda ne de Türkiye’deki yaşantımda bir tek trafik cezam dahi yok. Kanunlara aykırı hiçbir şekilde hareket etmedim ben. Denetimli serbestliğin gerektirdiği şey neyse onu yapacağım. Hiçbir zaman yasaların karşısında olmadım. Eğer ki Adalet Bakanlığı gerekli görür bu imza seçeneğini de kaldırırsa dediğim gibi yurtdışı çıkış yasağım yok, pasaportumu da mahkeme iade etti. Dönmemde hiçbir sakınca yok. Daha önceden de NASA’dan zaten eğer geri dönebilirseniz işinize sizi yeniden başlatmaktan memnuniyet duyarız şeklinde gayri resmi bir şekilde demişlerdi. Fakat şu an başvurma şansım da henüz yok. Dediğim gibi şu an Türkiye’deyim. Bunun için geri dönmem gerekiyor.