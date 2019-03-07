NASA’dan Yalnızca Kadın Astronotların Yapacağı İlk Uzay Yürüyüşü

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, iki kadın astronotun yapacağı bir uzay yürüyüşünün takvimini belirledi.

NASA Sözcüsü, CNN Televizyonu'na yaptığı açıklamada, 29 Mart'ta için planlanan uzay yürüyüşünü iki kadın astronotun yapacağını söyledi.

Kadın astronotlar Anne McClain ve Christina Koch, 14 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na Soyuz mekiğiyle gönderilmesi planlana '59'uncu Sefer'in görevi kapsamındaki üç uzay yürüyüşünden ikincisini yapacak.

'59'uncu Sefer'le Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceklerden biri olan Christina Koch, şu anda halen istasyonda bulunan üç kişilik mürettebat arasında yer alan Anne McClain'la buluşacak.

Uzaydaki kadın astronotlara yeryüzünde Kanada Uzay Dairesi'nden uçuş kontroloru Kristen Facciol eşlik edecek. Facciol'un yedi saat sürmesi planlanan uzay yürüyüşünü Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde konsol başında yönetmesi bekleniyor.

Birinci ve üçüncü uzay yürüyüşlerinde astronotlar Nick Hague ve David Saint-Jacques da görev alacak.

Kadın astronotların yapacağı uzay yürüyüşünün görev tanımı henüz belirlenmiş değil. NASA, uzay yürüyüşlerinin bakım-onarım, ekipman denetimi ve bilimsel deneyler yapmak için gerçekleştirildiğini bildiriyor.

