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NASA'nın 2024'te Ay'a insan gönderme hedefi 2 yıl gecikebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2020 02:50 | Son Güncelleme

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), 2024’te Ay'a yeniden insanlı uçuşlar yapmayı hedefleyen programının 2 yıl gecikebileceği belirtildi.

NASA'nın 2024'te Ay'a insan gönderme hedefi 2 yıl gecikebilir

NASA Genel Denetim Ofisi tarafından hazırlanan ve internet sitesinde yayımlanan raporda, NASA’nın Artemis adını verdiği görev kapsamında sürdürülen Uzay Fırlatma Sistemi (Space Launch System-SLS) programının maliyet ve teknik aksaklıklarla mücadele ettiği kaydedildi.

Mevcut sorunların NASA’nın iddialı hedeflerini etkileyebileceğine işaret edilen raporda, “SLS'yi geliştirmek ve inşa etmek için ana unsur sözleşmelerinin her biri, 2 milyar dolarlık maliyet aşımlarına ve en az 2 yıllık program gecikmelerine neden olan çok sayıda teknik zorluk ve performans sorunu yaşamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

TOPLAM MALİYETİ YIL SONUNDA 17 MİLYAR DOLARI GEÇECEK

2020 mali yıl sonuna kadar NASA’nın söz konusu program için 17 milyar dolardan daha fazla harcama yapacağı belirtilen raporda, “Ay iniş programını hızlandırmak gibi büyük bir çabanın ilk beklenenden daha zor ve pahalı olduğu kimseyi şaşırtmamalıdır.” ifadelerine yer verildi.

Raporda, 2010 yılında başlanılan SLS programında ilk hedefin 2016 olarak planlandığı, gecikmelerden dolayı tarihin sürekli değiştiği ve en son konulan 2024 yılı hedefinin de 2 yıl ertelenebileceği kaydedildi.

NASA’nın, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçladığı, 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulmasının ve burasının basamak olarak kullanılarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesinin hedeflendiği açıklanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ay iniş programı Havacılık ve Uzay Ajansı NASA Uzay Fırlatma Sistemi (Space Launch System-SLS

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