NASA'nın Aracı Perseverance Mars’a Başarıyla İnebilecek mi?

NASA tarafından geliştirilen ve 30 Temmuz 2020'de Mars gezegenine gönderilen gezici araç Perseverance (Azim) yedi aylık yolculuğunu bugün tamamlıyor.
Reuters haber ajansına göre şimdiye kadar bir başka gezegene gönderilen en gelişmiş uzay biyolojisi laboratuvarı olan Perseverance'ın Mars yüzeyinde taş ve kayalarla kaplı geniş bir havza olan Jezero Krateri'ne öz güdümlü bir iniş gerçekleştirmesi bekleniyor. Jezero Krateri, Mars yüzeyine milyarlarca yıl önce kazınmış olan eski bir nehir deltasının kenarında yer alıyor.
California eyaletinin Los Angeles kenti yakınındaki Pasadena'da bulunan California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) tarafından işletilen NASA Jet İtişi Laboratuvarı'ndan (Jet Propulsion Lab) mühendisler, TSİ 23.55'te Mars'a iniş yapmasını bekledikleri Perseverance'tan ilk görüntüyü ve inişin başarıyla gerçekleştiği haberini, inişten kısa süre sonra almayı umduklarını söylüyor. Bu veriler, Mars yörüngesinde bulunan birkaç uydudan biri aracılığıyla Dünya'ya aktarılacak.
Jezero Krateri'nin bulunduğu, uzun zaman önce Mars yüzeyindeki akarsuların derin oyuklar bıraktığı arazi, bilimadamlarının her ne kadar büyük ilgisini çekse de iniş sahası olarak bir o kadar tehlikeli.
Jet İtişi Laboratuvarı'nın alçalma ve iniş ekibinin başkanı Al Chen, Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Jezero Krateri) bilimadamlarının görmek istediği ancak üzerine iniş yapmak istemeyeceği türde şeylerle dolu" dedi.
Chen, Perseverance'ın 470 milyon kilometreden uzak mesafedeki varış noktasına tek parça olarak indirmeyi başaracaklarının hiçbir garantisi olmadığını vurguladı.
Mars gezegeninin atmosferine saatte 19.200 kilometre hızla giriş yapacak olan Perseverance; alçalma sürecini yavaşlatmak, Mars yüzeyindeki farklı tehlike ve engellerden korunmak ve altı tekerleğinin üzerine dik olarak yumuşak iniş yapmak için son derece karmaşık bir dizi manevrayı öz güdümlü olarak gerçekleştirmek zorunda.
Başarılı bir iniş gerçekleştirmek için Perseverance'ın sesten daha yüksek hızla ilerlerken paraşütünü açması, enerjisini ateşlenen roketlerden alan ve Mars atmosferine giriş kapsülünden ayrılacak şekilde tasarlanan "gökyüzü vincini" çalıştırması, güvenli bir iniş noktasına uçması, gezici aracın vinçten Mars yüzeyine bağlarla indirilmesi, en sonunda da vincin yeterince uzak bir noktaya uçarak yüzeye sert iniş yapması gerekiyor.
NASA mühendisleri, tüm bu sürece "yedi dakikalık dehşet" adını veriyor.
Mars ve Dünya arasında radyo dalgalarının tek yönde ilerlemesi 11 dakika sürdüğü için misyon kontrol merkezine atmosfere giriş sinyali ulaştığında standart bir arazi aracı (SUV) büyüklüğündeki Perseverance, Mars yüzeyine başarılı ya da başarısız inişini gerçekleştirmiş olacak.
Mikrobik fosil arayışı
NASA uzmanları, Perseverance'ı, Amerika'nın yaklaşık 20 yıldır Mars'a düzenlediği misyonların en iddialısı olduğunu söylüyor. Amerika'nın Mars yolculuğu, NASA'nın ilk kez 1965 yılında Mars yakınına gönderdiği Mariner keşif aracıyla başlamıştı.
Mars'a daha önce gönderilen dört araca kıyasla daha büyük olan ve daha fazla aygıtla donatılan gezici robot Perseverance'ın Mars'ın bir zamanlar daha sıcak, daha ıslak ve belki de içinde yaşam barındıran bir gezegen olduğuna ilişkin daha önceki keşiflerin üzerine yenilerini eklemesi umuluyor.
Perseverance'ın 2 milyar 700 milyon dolara mal olan iki yıllık misyonunun ana hedefi, bundan 3 milyar yıl önce, Dünya'da hayat ortaya çıkmaya başlarken Mars'ta yaşayan mikropların izlerini araştırmak.
Uzmanlar, Perseverance'ın Mars yüzeyindeki kayalardan çıkarması planlanan çözeltilerin içinde biyolojik işaretler bulmayı umuyor. Bunlar, insanoğlunun bir başka gezegende topladığı ilk çözelti örnekleri olacak.
NASA, önümüzdeki 10 yıl içinde kayalardan toplanan çözelti örneklerini almak ve bunları Dünya'ya getirmek için iki misyon daha planlıyor.
Perseverance ayrıca Mars'a yapılması planlanan insanlı yolculukların önünü açacak projelerin denemelerini de yapacak. Bunlardan biri, Mars atmosferindeki karbondioksiti saf oksijene dönüştürecek bir aygıt.
NASA Gezegen Bilimleri Bölümü Başkanı Lori Glaze, kutu şeklindeki aygıtın, farklı bir gezegende insanların doğrudan kullanabileceği bir doğal kaynağı çıkarmak için tasarlanan ilk araç olduğunu söylüyor. Bu aygıt, Mars'ta gelecekte kurulacak hayatı destekleme ve astronotların Dünya'ya geri uçması için füze yakıtı imal etmede son derece değerli bir kaynak olabileceği düşünülüyor.
Perseverance'ın taşıdığı bir başka deneysel aygıt, çok küçük bir helikopter. Bu helikopter, bir başka gezegende ilk kez bir hava aracının kontrollu uçuşunun denenmesi için tasarlandı. NASA Jet İtişi Laboratuvarı'ndan yetkililer, sadece 1 kilo 800 gram ağırlığındaki mini helikopterin Mars'ta başarılı olması durumunda gelecekte gerçekleştireceği düşük irtifalı uçuşlarla uzak dünyaları havadan keşfedebileceğini söyledi.
Perseverance, Mars'a başarıyla inerse Kızıl Gezegen'de yalnız olmayacak. Mars'a 2012'de iniş yapan ve beklenenden çok daha uzun süre misyonuna devam eden gezici uzay aracı Curiosity (Merak) NASA tarafından hala kullanılıyor. 2018 yılı Kasım ayında Mars'a varan sabit araç InSight ise Mars'ın derinliklerini incelemesi için tasarlanmıştı.
Amerika, Mars araştırmaları yürüten tek ülke değil. Geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'in gönderdiği araçlar, Mars yörüngesine erişti. NASA'nın Mars yörüngesinde üç, Avrupa Uzay Dairesi'ninse (ESA) iki uydusu bulunuyor.