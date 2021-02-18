NASA'nın Aracı Perseverance Mars’a Başarıyla İnebilecek mi?

NASA tarafından geliştirilen ve 30 Temmuz 2020'de Mars gezegenine gönderilen gezici araç Perseverance (Azim) yedi aylık yolculuğunu bugün tamamlıyor.

Reuters haber ajansına göre şimdiye kadar bir başka gezegene gönderilen en gelişmiş uzay biyolojisi laboratuvarı olan Perseverance'ın Mars yüzeyinde taş ve kayalarla kaplı geniş bir havza olan Jezero Krateri'ne öz güdümlü bir iniş gerçekleştirmesi bekleniyor. Jezero Krateri, Mars yüzeyine milyarlarca yıl önce kazınmış olan eski bir nehir deltasının kenarında yer alıyor.

California eyaletinin Los Angeles kenti yakınındaki Pasadena'da bulunan California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) tarafından işletilen NASA Jet İtişi Laboratuvarı'ndan (Jet Propulsion Lab) mühendisler, TSİ 23.55'te Mars'a iniş yapmasını bekledikleri Perseverance'tan ilk görüntüyü ve inişin başarıyla gerçekleştiği haberini, inişten kısa süre sonra almayı umduklarını söylüyor. Bu veriler, Mars yörüngesinde bulunan birkaç uydudan biri aracılığıyla Dünya'ya aktarılacak.

Jezero Krateri'nin bulunduğu, uzun zaman önce Mars yüzeyindeki akarsuların derin oyuklar bıraktığı arazi, bilimadamlarının her ne kadar büyük ilgisini çekse de iniş sahası olarak bir o kadar tehlikeli.