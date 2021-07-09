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NASA’nın Ay İhalesini Northrop Grumman Kazandı

09.07.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

935 milyon dolar değerindeki ihaleyi kazanan silah üreticisi Northrop Grumman şirketi, NASA’ya ayın yörüngesinde yaşam alanı inşa edecek

NASA’nın Ay İhalesini Northrop Grumman Kazandı

935 milyon dolar değerindeki ihaleyi kazanan silah üreticisi Northrop Grumman şirketi, NASA’ya ayın yörüngesinde yaşam alanı inşa edecek.

NASA’nın Artemis Ay programının ana unsurlarından olan Ay yörüngesine kurulacak ‘‘Ay Geçidi’’ (Lunar Gateway) adlı istasyonda yer alacak Yerleşim ve Lojistik Merkezi (HALO), astronotların yaşayabileceği ve araştırmalarını yapabilecekleri ortamı sağlayacak.

Çin de, Ay’ın güney kutbunda bir üs kurmayı ve asteroitlerle Jüpiter’e 2030’a kadar araştırma robotları göndermeyi planlıyor.

NASA yaptığı açıklamada ticari ve uluslararası ortaklarıyla birlikte ‘‘Ay Geçidi’’ adlı istasyonu bilimsel araştırmaları desteklemek ve Ay yüzeyine inişi mümkün kılmak için inşa edeceğini bildirdi.

Northrop Grumman, bir güneş enerjisi itiş modülü ile entegre yaşam alanlarının takılmasından ve test edilmesinden sorumlu olacak.

NASA’nın Artemis programı kapsamında sekiz ülke Ay’da araştırmalar yapmak için uluslararası bir anlaşmaya imza attı. NASA, Ay yüzeyinde uzun vadeli yerleşimler oluşturmak için standartlar belirlemeye çalışıyor.

NASA, Artemis programıyla Ay’a 2024 yılında SpaceX roketiyle astronot göndermeyi planlıyor.

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