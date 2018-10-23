NASA'nın CubeStat uyduları ilk Mars fotoğrafını yolladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars keşif misyonu Mars Cube One (MarCO) kapsamında uzaya yolladığı CubeStat uyduları, uzayda çektikleri ilk Mars fotoğrafını Dünya'ya yolladı.
NASA, "MarCO-A" ve "MarCO-B" adları verilen evrak çantası büyüklüğündeki ikiz uyduların 3 Ekim'de çektiği fotoğrafı internet sitesinde yayımladı.
MarCO-B'nin üzerinde bulunan geniş açı kamera tarafından çekilen fotoğrafta yaklaşık 12,8 milyon kilometre uzaklıktaki Kızıl Gezegen nokta olarak seçiliyor.
Fotoğraf yeni nesil mini uyduların tespit ettiği ilk Mars imajı oldu.
CubeStat uyduları NASA'nın ABD'nin California eyaletindeki Jet İtki Laboratuvarı tarafından yürütülen MarCO misyonu kapsamında 5 Mayıs'ta uzaya yollanmıştı.
Mardin'den kahreden şehit haberi!
Dünyanın en seksi sunucusu açtı ağzını, yumdu gözünü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması
Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!
Eve erken dönüp eşini yasak aşkıyla basmıştı! Flaş gelişme
MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!
Guardian: Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi köşeye sıkıştırdı
Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti
Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum