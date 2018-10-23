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NASA'nın CubeStat uyduları ilk Mars fotoğrafını yolladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

Evrak çantası büyüklüğündeki mini uydular, 12,8 milyon kilometre mesafeden ilk Mars fotoğrafını çekti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars keşif misyonu Mars Cube One (MarCO) kapsamında uzaya yolladığı CubeStat uyduları, uzayda çektikleri ilk Mars fotoğrafını Dünya'ya yolladı.

NASA, "MarCO-A" ve "MarCO-B" adları verilen evrak çantası büyüklüğündeki ikiz uyduların 3 Ekim'de çektiği fotoğrafı internet sitesinde yayımladı.

MarCO-B'nin üzerinde bulunan geniş açı kamera tarafından çekilen fotoğrafta yaklaşık 12,8 milyon kilometre uzaklıktaki Kızıl Gezegen nokta olarak seçiliyor.

Fotoğraf yeni nesil mini uyduların tespit ettiği ilk Mars imajı oldu.

CubeStat uyduları NASA'nın ABD'nin California eyaletindeki Jet İtki Laboratuvarı tarafından yürütülen MarCO misyonu kapsamında 5 Mayıs'ta uzaya yollanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) CubeSat Mars Mars Cube One (MarCO)

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