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NASA'nın dev canavarı sokaklara indi, herkes bakakaldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 07:09 | Son Güncelleme

İnsan boyunu fazlasıyla aşan bu canavar, dev tekerlekleri ve benzersiz tasarımıyla dikkat çekiyor.

New York sokaklarından oldukça yavaş geçen canavar, aslında Mars'a gönderilmek için üretildi.

Bu da NASA'nın dev canavarı

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NASA'nın dev canavarı caddelere çıktı, görenler dondu kaldı, gözlerini ayıramadı!
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NASA'nın bu aracının çok özel bir görevi var!
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NASA, bu aracını Dünya'da dolaşması için tasarlamadı!
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New York'ta gösteri yapan dev araç, insan boyunu fazlasıyla aşıyor.
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Dev tekerlekleri olan araca girişler arkadan yapılıyor ve merdivenle çıkılabiliyor.
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Bu araç yakında Mars'a yollanacak!
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Brothers Concepts isimli Floridalı bir şirket tarafından tasarlanan araç bir prototip ürün ve başka bir tane daha yok!
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2700 kilo ağırlığındaki bu dev canavar NASA'nın eseri.
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Her ne kadar New York sokaklarında oldukça yavaş hareket etse de araç Mars'a indiğinde saatte 130 km hızda gidebilecek!
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NASA'nın aylar önce paylaştığı uçuş testindeki kaza görenleri şaşkına çeviriyor.
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Anahtar Kelimeler:
NASA uzay

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