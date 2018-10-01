NASA'nın dev canavarı sokaklara indi, herkes bakakaldı!

New York sokaklarından oldukça yavaş geçen canavar, aslında Mars'a gönderilmek için üretildi.

Bu da NASA'nın dev canavarı

1 / 10 NASA'nın dev canavarı caddelere çıktı, görenler dondu kaldı, gözlerini ayıramadı!

2 / 10 NASA'nın bu aracının çok özel bir görevi var!

3 / 10 NASA, bu aracını Dünya'da dolaşması için tasarlamadı!

4 / 10 New York'ta gösteri yapan dev araç, insan boyunu fazlasıyla aşıyor.

5 / 10 Dev tekerlekleri olan araca girişler arkadan yapılıyor ve merdivenle çıkılabiliyor.

6 / 10 Bu araç yakında Mars'a yollanacak!

7 / 10 Brothers Concepts isimli Floridalı bir şirket tarafından tasarlanan araç bir prototip ürün ve başka bir tane daha yok!

8 / 10 2700 kilo ağırlığındaki bu dev canavar NASA'nın eseri.

9 / 10 Her ne kadar New York sokaklarında oldukça yavaş hareket etse de araç Mars'a indiğinde saatte 130 km hızda gidebilecek!