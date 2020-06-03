NASA'nın göktaşlarına çarparak yörüngesini değiştirme denemesi Dünya için riskli mi?

NASA'nın dünyaya tehdit oluşturabilecek gök taşlarına çarparak yönlerini değiştirme amacıyla bir süredir üzerinde çalıştığı Çift Asteroit Yeniden Yönlendirme Testi (DART) girişiminin ilk denemesinin Eylül 2022'de yapılması planlanıyor.

DART'ın ilk denemesinde göktaşına çarptığında açığa çıkacak enerjinin 3 ton TNT patlayıcıya denk olacağı hesaplanıyor.

Ancak Planetary Science Journal adlı bilimsel yayında yayımlanan bir makale, bu denemenin insan eliyle yapılan ilk göktaşı yağmuruna yol açacağını ve ortalığa saçılan parçaların uzun vadede yarardan çok zarar getirebileceği uyarısı yaptı.

Makalede, çarpma sonrası oluşan ve dünyaya düşen göktaşı parçalarının bilim insanları için Dünya benzeri asteroitlerin yapısını anlamak konusunda önemli bir malzeme sağlayacağı belirtildi.

Bununla birlikte bu taşların Dünya'ya ulaşmasının, yörüngesinde bulunan uydular için az da olsa risk yaratabileceğine dikkat çekildi.

NASA riskin düşük olduğunu düşünüyor

Makalede, bu risk az olsa bile DART programının Dünya'ya uzun vadeli etkilerinin incelenmesi için önemli bir gösterge olacağı vurgulandı.