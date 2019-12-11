HABER

NASA’nın kadın astronotu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 14:06 | Son Güncelleme

UZAYA gönderilen ilk anne ünvanını taşıyan Dr.

NASA’nın kadın astronotu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrencilerle buluştu

LEFKOŞA, (DHA) UZAYA gönderilen ilk anne ünvanını taşıyan Dr. Anna Fisher, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de lise öğrencilerine sunum yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ile Amerikan Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte Fisher, 1984 yılında Discovery adlı uzay mekiği ile uzayda yaşadığı deneyim ve tecrübeleri öğrencilerle paylaştı.
“Başkan Trump yine Ay’a gitmemizi istiyor” diyen Dr. Anna Fisher, uzun vadedeki hedefin ise Mars’a giderek orada bir üs kurmak olduğunu belirtti. Gelecek 100 yılın çok heyecanlı olacağını ifade eden Dr. Fisher, “Tekrar başlamayı ve NASA’da ikinci bir kariyer yapmayı isterdim” diye konuştu.
Yakın Doğu Üniversitesi uzaya giden ilk anne unvanıyla bilinen emekli kadın astronot Dr. Anna Fisher'i konuk etti. Dr. Fisher’i ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını belirten Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı Fisher’in başarılı kariyerinin etkinliğe katılan gençler için bir ilham kaynağı oluşturacağını söyledi.

192 SAAT UZAYDA KALAN İLK KADIN ASTRONOT

1984 yılında arızalanan iki haberleşme uydusunu ‘yakalayıp’ yeryüzüne götüren Challenger STS 51-A misyonunun mürettebatından biri olan Dr. Anna Fisher, 8-16 Kasım 1984 tarihleri arasında uzayda 192 saat geçirdi. NASA’ya seçilen ilk kadınlardan olan Dr. Fisher, aynı zamanda ilk kızının doğumundan iki hafta önce göreve atanmasıyla birlikte ‘Uzaya çıkan ilk anne’ ünvanının sahibi oldu.
Araştırma alanında ve Uluslararası Uzay Üssü’nün (ISS) inşaatında görev alan Discovery adlı uzay mekiği, dünyaya dönüşü sırasında parçalanarak düşen Challenger ve Columbia facialarından sonra uzay uçuşlarına tekrar başlanıldığında kullanılan mekik olmuştu.
FOTOĞRAFLI

NASA’nın kadın astronotu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrencilerle buluştu

PARTNER Bakanın ağzı açık kaldı! Olay yaratan bikini Bakanın ağzı açık kaldı! Olay yaratan bikini
Yurt dışından kiraladıkları otomobilleri başka ülkelerde satacaklarmışYurt dışından kiraladıkları otomobilleri başka ülkelerde satacaklarmış
Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüşKürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: Metin Topuz'un tahliye talebine ret!

Metin Topuz davasında yeni gelişme!

Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay: Başka erkeklerle yazışmalarını gördüm

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.