NASA'nın 'Mars Yolculuğu' Araştırmalarında Bir Türk Uzman

İnsanoğlu uzun zamandır Kızıl Gezegen’e astronot indirme ve burada yeni bir yaşam olasılığını araştırıyor. Bilim adamları bir yandan bu yolculuğu mümkün kılacak uzay araçlarını geliştirmeye çalışırken diğer taraftan da bu seyahati gerçekleştirecek insanların karşılaşabileceği sağlık risklerini inceliyor.

NASA'nın 2030'lu yıllar için planladığı olası bir Mars yolculuğunun insan vücuduna etkilerini inceleyen 84 kişilik bilim ordusunda bir Türk uzman da yer alıyor.

New York'taki Weill Cornell Tıp Fakültesi'nde çalışan Dr. Cem Meydan, uzayda bir yıl kalan astronot Scott Kelly ve ikiz kardeşi Mark Kelly üzerinde yapılan deneylerde önemli görevler üstlendi.

Uzay yolculuğunun insan vücudu üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkilerini bulmayı ve olumsuz etkilerini önlemeyi amaçlayan çalışmanın ilk bölümünün sonuçları Nisan ayında kamuoyuna duyuruldu.

Dr. Cem Meydan, bu çalışmanın sonuçlarını ve çalışmanın ikinci bölümü hedeflerini VOA Türkçe’ye anlattı: “NASA 2014 yılında bu ikizler ve astronotların çalışmaları üzerine bir proje açtı. Bu projeye başvurduk. Biz ve bizim gibi on farklı grup bu projeyi aldı. Biz RNA, transkriptomik ve epigenetik konularında araştırma yapmaya başladık. 2014'ten tabii proje alındıktan sonra yaklaşık bir senelik bir planlama süreci oldu. Bu süreç içinde, 'Uzaydan nasıl kan örneği alırız, bunları en uygun şekilde dondurarak ya da dondurmadan dünyaya getiririz ve hücrelerin genetik yapısını koruruz?' Bu gibi konularda çalışmalar yaptık. 2015 yılında Astronot Scott Kelly uzaya çıktı ve bir senelik uzaydaki yolculuğundan sonra tekrar dünyaya döndü. Bu uzaya çıkmadan altı ay önce, uzaya çıktığı bir sene süresince ve uzaydan döndükten altı ay sonra daha sürekli periyodik olarak örnekler aldık. Bu örnekleri daha sonra aklınıza gelebilecek her konuda araştırdık biz ve diğer gruplarla beraber. Genetik konusunda dediğimiz gibi biz RNA, DNA ve epigenetik konularına baktık. Bağışıklık sistemine bakanlar vardı. Telomerlerin uzunluğuna bakan Susan Bailey grubu vardı. 'Biyokimyasal süreçlere bakarak vücutta ne gibi değişiklikler oluyor, metaboliklerde ne gibi değişiklikler oluyor?', bunlara bakan Michael Snyder grubu vardı. Ve buna benzer zihinsel süreçten vücut ağırlığına nasıl sosyal etkileşim yapabildiğine dair gibi bir sürü her alanda araştırmalar yaptık.”