NASA’nın Tarihi Görevi İçin Geri Sayım

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA uzaya yeniden Amerikan topraklarından astronot göndermeye hazırlanıyor.

Amerikalı iki astronotu taşıyacak SpaceX Falcon roketinin taşıyacağı Crew Dragon kapsülünün Çarşamba günü Florida’dan Uluslararası Uzay Üssü’ne fırlatılması planlanıyor.

Bu çerçevede astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken kıyafetleriyle denemelerini gerçekleştirdi.

Amerikan topraklarından 9 yıl sonra ilk defa Amerikalı astronotların Uluslararası Uzay Üssü’ne gönderilmesi planlanıyor.

Fırlatma için bölgede hava şatlarının da elverişli olması gerekiyor. Fırlatmanın gerçekleşme ihtimali hava şartlarına göre yüzde 40 civarında.

Eğer hava şartları izin vermesse, ikinci fırlatmanın Cumartesi günü yapılması planlanıyor.

Amerika’da konu gündemin üst sıralarında. Uzay mekiklerinin 2011’de emekliye sevk edilmesinden bu yana Amerika astronotlarını kendi topraklarından uzaya göndermedi.

9 yıl boyunca Amerika bu konuda Rusya’ya bağımlı hale gelmişti.

Bu yılki fırlatma öncekilerden bir başka açıyla farklı olacak.

NASA bu görev için SpaceX ve Boeing’le anlaştı. Yani bu sefer NASA uzay aracının sahibi değil, seyahat için bilet satın almış gibi.

SpaceX ve Boeing, diğer uzay ajanslarına da hizmet sunabilecek.

